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Толстой призвал проверить ситуацию с изъятием детей у россиян в Германии
Толстой призвал проверить ситуацию с изъятием детей у россиян в Германии
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:26
2021-02-19T15:26
россия
анна кузнецова
петр толстой
госдума рф
германия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии и сообщил, что взял дело на свой личный контроль.Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт, которые проживали в Германии. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию. Однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. "По словам родителей, полицейские не представились, не показали документов. Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", - написал Толстой."Сложившаяся ситуация является экстраординарной, она демонстрирует открыто негативное отношение органов власти Германии к данным российским гражданам, собравшимся с детьми возвратиться в Российскую Федерацию", - говорится в обращениях Толстого.
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россия, анна кузнецова, петр толстой, госдума рф, германия

Толстой призвал проверить ситуацию с изъятием детей у россиян в Германии

15:26 19.02.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии и сообщил, что взял дело на свой личный контроль.
Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт, которые проживали в Германии. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию. Однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. "По словам родителей, полицейские не представились, не показали документов. Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", - написал Толстой.
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"Официально обращаюсь к нашему МИД, послу России в Германии, уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации и защитить наших соотечественников. Подчеркну еще раз, что речь идет о гражданах России! Этот вопрос беру на свой личный контроль", - говорится в сообщении.

"Сложившаяся ситуация является экстраординарной, она демонстрирует открыто негативное отношение органов власти Германии к данным российским гражданам, собравшимся с детьми возвратиться в Российскую Федерацию", - говорится в обращениях Толстого.
 
РоссияАнна КузнецоваПетр ТолстойГосдума РФГермания
 
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