https://ria.ru/20210219/izyatie-1598186126.html

Толстой призвал проверить ситуацию с изъятием детей у россиян в Германии

Толстой призвал проверить ситуацию с изъятием детей у россиян в Германии

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:26

2021-02-19T15:26

2021-02-19T15:26

россия

анна кузнецова

петр толстой

госдума рф

германия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии и сообщил, что взял дело на свой личный контроль.Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт, которые проживали в Германии. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию. Однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. "По словам родителей, полицейские не представились, не показали документов. Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", - написал Толстой."Сложившаяся ситуация является экстраординарной, она демонстрирует открыто негативное отношение органов власти Германии к данным российским гражданам, собравшимся с детьми возвратиться в Российскую Федерацию", - говорится в обращениях Толстого.

https://ria.ru/20201211/deti-1588704996.html

россия

германия

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россия, анна кузнецова, петр толстой, госдума рф, германия