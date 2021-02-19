Толстой призвал проверить ситуацию с изъятием детей у россиян в Германии
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой в перерыве заседания зимней сессии ПАСЕ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой направил обращения в МИД, послу России в Германии, уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей у российской семьи в Германии и сообщил, что взял дело на свой личный контроль.
Толстой в своем Telegram-канале пояснил, что к нему обратилась семья Юлии и Евгения Зайберт, которые проживали в Германии. По его словам, Зайберты готовили документы для возвращения в Россию. Однако вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. "По словам родителей, полицейские не представились, не показали документов. Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении", - написал Толстой.
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"Официально обращаюсь к нашему МИД, послу России в Германии, уполномоченному при президенте по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации и защитить наших соотечественников. Подчеркну еще раз, что речь идет о гражданах России! Этот вопрос беру на свой личный контроль", - говорится в сообщении.
"Сложившаяся ситуация является экстраординарной, она демонстрирует открыто негативное отношение органов власти Германии к данным российским гражданам, собравшимся с детьми возвратиться в Российскую Федерацию", - говорится в обращениях Толстого.