https://ria.ru/20210219/izmena-1598113550.html

Женщина раскрыла измену мужа по маленькой детали на фото

Женщина раскрыла измену мужа по маленькой детали на фото

Пользовательница TikTok с ником shesough рассказала о том, как она раскрыла измену мужа. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T06:43

2021-02-19T06:43

2021-02-19T06:43

отношения

семья

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользовательница TikTok с ником shesough рассказала о том, как она раскрыла измену мужа.Подписчики женщины сразу заметили на выложенных фотографиях лежащие у раковины выпрямитель для волос и женскую расческу. Некоторые читатели также написали, что такие предметы, как выпрямитель для волос, обычно есть в гостиничных номерах, однако сотрудники их убирают в шкафчик.Кроме того, другие подписчики также заметили, что на выложенных фото супруг автора запечатлен без обручального кольца.

https://ria.ru/20210101/izmena-1591744487.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, семья, в мире