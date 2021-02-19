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Женщина раскрыла измену мужа по маленькой детали на фото
Женщина раскрыла измену мужа по маленькой детали на фото
Пользовательница TikTok с ником shesough рассказала о том, как она раскрыла измену мужа. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T06:43
2021-02-19T06:43
2021-02-19T06:43
отношения
семья
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Пользовательница TikTok с ником shesough рассказала о том, как она раскрыла измену мужа.Подписчики женщины сразу заметили на выложенных фотографиях лежащие у раковины выпрямитель для волос и женскую расческу. Некоторые читатели также написали, что такие предметы, как выпрямитель для волос, обычно есть в гостиничных номерах, однако сотрудники их убирают в шкафчик.Кроме того, другие подписчики также заметили, что на выложенных фото супруг автора запечатлен без обручального кольца.
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отношения, семья, в мире
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
Пользовательница TikTok с ником shesough
рассказала о том, как она раскрыла измену мужа.
"Мой муж прислал мне фотографии, пытаясь выглядеть очень мило в своем номере в казино, но я заметила некоторые странные вещи. Теперь он холост. Можете ли вы догадаться, что это?" — написала она.
Подписчики женщины сразу заметили на выложенных фотографиях лежащие у раковины выпрямитель для волос и женскую расческу. Некоторые читатели также написали, что такие предметы, как выпрямитель для волос, обычно есть в гостиничных номерах, однако сотрудники их убирают в шкафчик.
Кроме того, другие подписчики также заметили, что на выложенных фото супруг автора запечатлен без обручального кольца.