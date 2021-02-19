https://ria.ru/20210219/irlandiya-1598180823.html

В Ирландии будут отправлять в тюрьму нарушивших карантин туристов

В Ирландии будут отправлять в тюрьму нарушивших карантин туристов

Правительство Ирландии одобрило законопроект, предусматривающий большие штрафы и даже тюремное заключение для иностранных туристов, нарушающих правила... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T16:19

2021-02-19T16:19

2021-02-19T16:19

штрафы

отели

туристы

туризм

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ирландия

австрия

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Правительство Ирландии одобрило законопроект, предусматривающий большие штрафы и даже тюремное заключение для иностранных туристов, нарушающих правила карантина, сообщает The Irish Times.Документ предписывает помещать на самоизоляцию в отели гостей из двух десятков стран. Провести две недели в номерах за свой счет обяжут путешественников из Австрии, Бразилии, ОАЭ и 17 африканских государств. Также им придется сдать несколько тестов на коронавирус.Срок карантина может быть уменьшен, если анализ, сделанный на десятый день, покажет отрицательный результат.В законопроекте предлагается прописать наказания за нарушение правил самоизоляции. Например, в первый раз провинившемуся придется заплатить пять тысяч долларов или месяц провести в тюрьме. А в третий – выплата увеличится на тысячу долларов, а в заключении придется провести уже полгода. Санкции предусмотрены за выход из гостиницы без разрешения, отказ от тестирования.Чтобы обеспечить контроль за карантинными объектами, ирландское правительство планирует нанять частные охранные фирмы, которые будут работать в контакте с полицией.

https://ria.ru/20210219/omsk-1597718083.html

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штрафы, отели, туристы, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, ирландия, австрия, бразилия