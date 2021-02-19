https://ria.ru/20210219/investirovanie-1598111940.html
Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
Детей необходимо учить обращению с финансами с раннего возраста, при этом начать управление собственным инвестиционным портфелем они могут с подростковых лет... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T05:15
2021-02-19T05:15
2021-02-19T05:15
инвестиции
цюрих
общество
в мире
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ЦЮРИХ, 19 фев – РИА Новости. Детей необходимо учить обращению с финансами с раннего возраста, при этом начать управление собственным инвестиционным портфелем они могут с подростковых лет при условии контроля со стороны взрослых, считает исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей.По мнению эксперта, важно с раннего возраста учить детей обращаться с финансами, а начать лучше всего с карманных денег."Дети должны научиться обращаться с карманными деньгами в раннем возрасте, возможно, с 6 лет. Вначале это могут быть небольшие суммы, около 2-3 франков (165-250 рублей) в неделю, позже – больше", - сказал Фрей.Со временем, добавил он, из своих карманных денег дети могут делать небольшие покупки, например, предметов одежды. Таким образом, они постепенно становятся независимыми и учатся обращаться с финансами самостоятельно, отметил Фрей.
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инвестиции, цюрих, общество, в мире
ЦЮРИХ, 19 фев – РИА Новости. Детей необходимо учить обращению с финансами с раннего возраста, при этом начать управление собственным инвестиционным портфелем они могут с подростковых лет при условии контроля со стороны взрослых, считает исполнительный директор швейцарской Ассоциации организаций в сфере финансового планирования Филипп Фрей.
"Формировать инвестиционный портфель можно с подросткового возраста. Важно, чтобы это четко регулировалось с момента, когда ребенок получает доступ к счету, и родители могли бы распоряжаться портфелем", - сказал Фрей РИА Новости.
По мнению эксперта, важно с раннего возраста учить детей обращаться с финансами, а начать лучше всего с карманных денег.
"Дети должны научиться обращаться с карманными деньгами в раннем возрасте, возможно, с 6 лет. Вначале это могут быть небольшие суммы, около 2-3 франков (165-250 рублей) в неделю, позже – больше", - сказал Фрей.
Со временем, добавил он, из своих карманных денег дети могут делать небольшие покупки, например, предметов одежды. Таким образом, они постепенно становятся независимыми и учатся обращаться с финансами самостоятельно, отметил Фрей.