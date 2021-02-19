https://ria.ru/20210219/gruziya-1598069534.html

"Пора праздновать". Почему в Грузии сорвался очередной переворот

"Пора праздновать". Почему в Грузии сорвался очередной переворот

Грузия снова протестует и строит баррикады. На этот раз по поводу ареста Никанора Мелии, оппозиционера и сторонника Михаила Саакашвили. Хотя за решетку он так и РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:00

2021-02-19T08:13

россия

георгий гахария

единое национальное движение

бидзина иванишвили

сергей гаврилов

михаил саакашвили

тбилиси

грузия

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Грузия снова протестует и строит баррикады. На этот раз по поводу ареста Никанора Мелии, оппозиционера и сторонника Михаила Саакашвили. Хотя за решетку он так и не попал — его спасла отставка премьер-министра Георгия Гахарии. Институты власти временно парализованы. Как республика планирует выбираться из политического тупика, выясняло РИА Новости. Опять "рука Москвы"Когда Тбилисский городской суд выносил решение об аресте оппозиционера Мелии, тот забаррикадировался в рабочем офисе. Полицейские приготовились силой доставлять политика в тюремную камеру. Но штурм штаб-квартиры "Единого национального движения", где скрывался осужденный, не удался. Мелия, председатель партии, устроил брифинг для журналистов и сторонников. А силовики ждали и выслушивали его заявления. Собравшихся мучил один вопрос: признает ли активист партии Саакашвили вину и отправится ли за решетку. Но тот начал издалека. "Мне посчастливилось бороться против Владимира Путина и его приспешников. Свобода Грузии требует от меня этих крайних мер", — заявил приговоренный к тюрьме политик. Участники брифинга не поняли мысли. Посыпались уточняющие вопросы. Мелия объяснил логическую связь: "Правящая "Грузинская мечта" проводит пророссийскую политику. Рано или поздно эта партия включит Грузию в состав России. Именно поэтому я отказываюсь подчинятся властям и готов к физическому сопротивлению спецназу". Протесты и танцыМелия назвал незаконным и возбужденное против него уголовное дело. Разбирательство идет с 2019-го, когда в Грузии произошла так называемая гавриловская ночь. Из-за прибытия в страну российского депутата Сергея Гаврилова оппозиция вывела сторонников на улицу. Полиция применила силу. Лидеров оппозиции обвинили в "подстрекательстве" и "попытке насильственного захвата власти". Те отделались штрафом, но обязались носить электронные "браслеты арестантов". Вплоть до прошлой осени Мелия исправно ходил под контролем. Но снова помешала "рука Москвы". Оппозиция не признала итоги октябрьских выборов в парламент. "Грузинскую мечту" обвинили в подтасовке результатов и даже в технологиях фальсификации узрели влияние России. Требуя аннулировать итоги голосования, Мелия выбросил браслет. Политика снова оштрафовали, но он отказался платить. Его лишили депутатской неприкосновенности. Дело передали в суд, где и вынесли решение об аресте. В ответ возвели баррикады. В день оглашения приговора возле штаб-квартиры "Единого национального движения" собрались сторонники Мелии. Вначале они не пропускали полицию в здание, но потом отступили. В толпе скандировали: "Нику не отдадим!" Нашлись и те, кто, воспользовавшись ситуацией, потребовал снять в Тбилиси локдаун. Терпение полицейских лопнуло, и они начали штурм. Но внезапная новость об отставке премьер-министра Георгия Гахарии их остановила. Оппозиционеры аплодировали и размахивали национальными флагами. "Пора праздновать",— разнеслось в толпе. Люди снова захлопали, а некоторые даже пританцовывали. "Это победа оппозиции"Новость об отставке премьера застала врасплох и правящую "Грузинскую мечту". Вначале никто не поверил, но вскоре Гахария выступил лично. Свой уход он объяснил несогласием с постановлением суда об аресте Мелии. И дело не в симпатиях к оппозиционеру. "Я принял решение покинуть занимаемую должность. Хочу верить, что это снизит поляризацию в Грузии. Сейчас политическая напряженность и борьба с пандемией зашкаливают. Исполнять закон в отношении Мелии следовало бы после снятия всех рисков", — заявил Гахария. Несмотря на уход премьера, правительство продолжит работу до избрания нового кабинета. Преемника Гахарии должны утвердить в течение двух недель, но оппозиция пригрозила заблокировать процесс. И выдвинула условие: провести внеочередные парламентские выборы, а после них формировать кабинет министров. Но у "Грузинской мечты" большинство в парламенте, и одобрение ей не требуется. Отставку Гахарии прокомментировал и Саакашвили: "Это большая победа грузинской оппозиции", — написал он в Facebook. Запрос на ярких лидеров"Зачем арестовывать Мелию, если политический кризис в Грузии практически разрешен и власть переиграла противников? — недоумевает профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе. — Гахария убеждал однопартийцев, что давление на председателя "Единого национального движения" на руку оппозиции и повышает ее популярность. Отставка премьера показывает его расхождение с правящей партией".Впрочем, по мнению грузинского политолога, Гахария никогда не был своим в "Грузинской мечте". Там его считали человеком Бидзины Иванишвили — бизнесмена и основателя партии. Но после недавнего решения олигарха отойти от дел Гахария остался один. За время премьерства он не сформировал команду и не нашел единомышленников. Отсюда — разногласия и отставка. Сейчас в правящей "Грузинской мечте" нет ярких лидеров, в чем эксперт видит серьезную опасность. "Решение суда об аресте Мелии и отставка Гахарии приведут к новым требованиям оппозиции о досрочных парламентских выборах. И нет гарантий, что "Грузинская мечта" наберет большинство. Кроме мэра Тбилиси и бывшего футболиста Кахи Каладзе, в партии не осталось популярных политиков", — объясняет Шарашенидзе. Уход Иванишвили не помог преодолеть накопившийся негатив в отношении "Грузинской мечты". Без сильного лидера рейтинги пошли вниз. Новым главой правительства может стать нынешний вице-премьер и министр инфраструктуры Майя Цкитишвили. Но Шарашенидзе сомневается, что ее премьерство будет эффективным из-за множества проблем внутри партии. Политический фарсПарламентский кризис в Грузии, по мнению политолога и основателя грузинского научно-исследовательского центра SIKHA Foundation Арчила Сихарулидзе, превратился в политический фарс. Оппозиция осознает, что перевыборы невозможны, но все же настаивает на своем. Любую ситуацию использует для давления на власть и призывает Запад вмешаться. "История с арестом Мелии и отставкой Гахарии — еще один повод, который взяли на вооружение сторонники "Единого национального движения". Но власть понимает, что перевыборы создадут опасный прецедент. Сторонники Саакашвили расценят это как победу. Уже сейчас оппозиция вбросила лозунг, что правящая партия близка к распаду. Хотя даже если голосование состоится, оппозиция не победит. Она слишком разрозненна", — рассуждает Сихарулидзе. Политический кризис завершится, если власть удержит контроль над всеми государственными институтами. Пока это удается, но, по словам эксперта, любой неверный шаг может стать роковым.

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

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Кадры многотысячной акции протестов в Тбилиси В Тбилиси прошла многотысячная акция оппозиции. Протестующие требуют назначения новых парламентских выборов, так как не признают легитимность прошедших, отставки главы ЦИК и освобождения политзаключённых. 2021-02-19T08:00 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, георгий гахария, единое национальное движение, бидзина иванишвили, сергей гаврилов, михаил саакашвили, тбилиси, грузия, в мире