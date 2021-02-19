https://ria.ru/20210219/gosoboronzakaz-1598167888.html

В гособоронзаказе выявили преступления на девять миллиардов рублей

В гособоронзаказе выявили преступления на девять миллиардов рублей

Росфинмониторинг помог следствию возбудить 120 уголовных дел в области выполнения гособоонзаказа и выявил ущерб на 9 миллиардов рублей, заявил директор службы... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:01

2021-02-19T14:01

2021-02-19T14:01

россия

юрий чиханчин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

промсвязьбанк

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Росфинмониторинг помог следствию возбудить 120 уголовных дел в области выполнения гособоонзаказа и выявил ущерб на 9 миллиардов рублей, заявил директор службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособоронзаказом", - сказал Чиханчин.Он назвал правильным решение президента о введении системы контроля за гособоронзаказом. Совместно с министерством обороны, с правоохранительными органами, рассказал Чиханчин, его ведомству удалось снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а в целом подозрительные операции сократились в три раза."Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов – в три с лишним раза", - добавил Чиханчин.

https://ria.ru/20201221/putin-1590212681.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий чиханчин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), промсвязьбанк, владимир путин, происшествия