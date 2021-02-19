https://ria.ru/20210219/golos-1598111248.html

Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"

Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"

Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T04:27

2021-02-19T04:27

2021-02-19T04:50

вокальный конкурс "голос. дети"

шоубиз

егор крид

шоу "голос"

светлана лобода

баста (василий вакуленко)

станислав садальский

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Садальский раскритиковал Лободу за развратный наряд на шоу "Голос.Дети"

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд.Он также негативно высказался о других членах жюри. По мнению артиста, в шоу они участвуют ради "пиара".Помимо Лободы, наставниками нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети" стали также Баста и Егор Крид.

https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вокальный конкурс "голос. дети", егор крид, шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко), станислав садальский