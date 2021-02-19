Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210219/golos-1598111248.html
Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"
Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"
Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T04:27
2021-02-19T04:50
вокальный конкурс "голос. дети"
шоубиз
егор крид
шоу "голос"
светлана лобода
баста (василий вакуленко)
станислав садальский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Садальский раскритиковал Лободу за развратный наряд на шоу "Голос.Дети"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155609/57/1556095719_0:309:2047:1460_1920x0_80_0_0_03bf35a04b14be1ba1ecf8403acf9142.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд.Он также негативно высказался о других членах жюри. По мнению артиста, в шоу они участвуют ради "пиара".Помимо Лободы, наставниками нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети" стали также Баста и Егор Крид.
https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155609/57/1556095719_0:199:2047:1735_1920x0_80_0_0_9611c5e21689581d1405b5b13a49204b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вокальный конкурс "голос. дети", егор крид, шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко), станислав садальский

Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"

04:27 19.02.2021 (обновлено: 04:50 19.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд.

"Лобода, красавица, публичное одиночество на "Голосе". Сама поет, сама танцует. <...> Выскочила на сцену, чтобы все увидели костюмчик с разрезом, задавила ребенка, а потом раскритиковала его. <…> В следующем выпуске предлагаю сесть голой в кресло", — написал Садальский.

Он также негативно высказался о других членах жюри. По мнению артиста, в шоу они участвуют ради "пиара".
Помимо Лободы, наставниками нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети" стали также Баста и Егор Крид.
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 09:49Шоубиз
Нагиев резко высказался о Лободе на шоу "Голос"
 
ШоубизВокальный конкурс "Голос. Дети"Егор КридШоу "Голос"Светлана ЛободаБаста (Василий Вакуленко)Станислав Садальский
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
Лента новостейМолния