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Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"
Садальский раскритиковал Лободу за откровенный наряд на шоу "Голос.Дети"
Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T04:27
2021-02-19T04:27
2021-02-19T04:50
вокальный конкурс "голос. дети"
шоубиз
егор крид
шоу "голос"
светлана лобода
баста (василий вакуленко)
станислав садальский
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Садальский раскритиковал Лободу за развратный наряд на шоу "Голос.Дети"
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Актер Станислав Садальский раскритиковал в Instagram наставницу конкурса "Голос.Дети" Светлану Лободу за слишком откровенный наряд.Он также негативно высказался о других членах жюри. По мнению артиста, в шоу они участвуют ради "пиара".Помимо Лободы, наставниками нового сезона музыкального шоу "Голос. Дети" стали также Баста и Егор Крид.
https://ria.ru/20210217/nagiev-1597788263.html
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вокальный конкурс "голос. дети", егор крид, шоу "голос", светлана лобода, баста (василий вакуленко), станислав садальский