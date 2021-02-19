https://ria.ru/20210219/gazprom-1598244625.html

"Газпром" прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

"Газпром" прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

Заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, заявил зампред правления "Газпрома"... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T21:16

2021-02-19T21:16

2021-02-19T21:16

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098185_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_00f306728249b1aae03b8bcfc847ceee.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, заявил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.Ранее представитель компании сообщал о завершении строительства в апреле. "Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим. Потому что эти сроки зависят от многих факторов, включая погодные условия и так далее. Так что точных дат нет. Говорить можно лишь о фактическом ходе реализации самого проекта", - сказал Садыгов в ходе телефонной конференции с инвесторами."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, сша, украина, в мире