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"Газпром" прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
"Газпром" прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
Заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, заявил зампред правления "Газпрома"... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T21:16
2021-02-19T21:16
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, заявил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.Ранее представитель компании сообщал о завершении строительства в апреле. "Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим. Потому что эти сроки зависят от многих факторов, включая погодные условия и так далее. Так что точных дат нет. Говорить можно лишь о фактическом ходе реализации самого проекта", - сказал Садыгов в ходе телефонной конференции с инвесторами."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, сша, украина, в мире

"Газпром" прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

21:16 19.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заострять внимание на сроках завершения строительства "Северного потока 2" не стоит, точных дат нет, важен запуск проекта, заявил зампред правления "Газпрома" Фамил Садыгов.
Ранее представитель компании сообщал о завершении строительства в апреле. "Не стоит заострять внимание на конкретных сроках завершения строительства. Для нас важен запуск самого проекта, и мы это совершим. Потому что эти сроки зависят от многих факторов, включая погодные условия и так далее. Так что точных дат нет. Говорить можно лишь о фактическом ходе реализации самого проекта", - сказал Садыгов в ходе телефонной конференции с инвесторами.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"

"И ту или другую официальную информацию детально и публично у нас раскрывает оператор проекта - Nord Stream 2. И вы знаете, что в середине декабря работы по строительству газопровода были возобновлены, и укладка выполняется в полном соответствии с имеющимися разрешениями. Мы прикладываем максимум усилий, чтобы реализовать этот эффективный коммерческий проект", - добавил он.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров, и около 28 километров в водах Германии.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромСШАУкраинаВ мире
 
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