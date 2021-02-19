https://ria.ru/20210219/gazoprovod-1598213527.html

Лавров счел вопрос "Северного потока — 2" и ЕС закрытым

Лавров счел вопрос "Северного потока — 2" и ЕС закрытым

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" Россия выполняет свои обязательства, а Евросоюз меняет позицию. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:52

2021-02-19T17:52

2021-02-19T20:02

россия

северный поток — 2

сергей лавров

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" Россия выполняет свои обязательства, а Евросоюз меняет позицию."Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100 процентов выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование", — сказал Лавров в интервью РБК-ТВ.По его словам, "когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток — 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии"."Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", — добавил министр.Лавров отметил, что ЕК позже начала действовать в обратном направлении."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и он выгоден Европе. Берлин выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210218/potok-1597940018.html

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россия, северный поток — 2, сергей лавров, евросоюз, экономика