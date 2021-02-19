Лавров счел вопрос "Северного потока — 2" и ЕС закрытым
17:52 19.02.2021 (обновлено: 20:02 19.02.2021)
© REUTERS / Stine Jacobsen/File PhotoПодготовка трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ситуации с "Северным потоком — 2" Россия выполняет свои обязательства, а Евросоюз меняет позицию.
"Мы оказались в положении страны, которая абсолютно, на 100 процентов выполняет свои договорные обязательства. Нынешняя ситуация в решающей степени была создана в результате очередного решения того, что мы называем Евросоюзом — решения, которое убедительнейшим образом показывает, что это за образование", — сказал Лавров в интервью РБК-ТВ.
По его словам, "когда несколько лет назад поляки попытались затормозить "Северный поток — 2", было заказано специальное официальное мнение юридической службы Еврокомиссии".
"Она предъявила документ, в котором черным по белому было написано, что проект инвестиционный и был начат задолго до того, как были внесены изменения в газовую директиву Евросоюза, в третий энергетический пакет. Все, точка, вопрос закрыт. Для любого уважающего закон человека", — добавил министр.
Лавров отметил, что ЕК позже начала действовать в обратном направлении.
"Еврокомиссия взяла это заключение и стала проводить свои внутренние квазиправовые процедуры, по итогам которых было сказано: "Нет, знаете, он действительно был начат задолго до того, но он попадает под третий энергопакет и под газовую директиву". Вот какого качества у нас партнер по этим якобы отношениям", — сказал Лавров.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода. Россия неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий и он выгоден Европе. Берлин выступает за достройку газопровода и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"