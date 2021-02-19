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Оператор ФБК* Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму
Оператор ФБК* Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму
Видеооператор Фонда по борьбе с коррупцией* Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО, сообщила член столичной Общественной РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:52
2021-02-19T14:52
ирина славина
марина литвинович
россия
общественная наблюдательная комиссия
москва
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Видеооператор Фонда по борьбе с коррупцией* Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.Пресненский суд Москвы до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, во вторник Мосгорсуд признал это решение законным.Она отметила, что Зеленский, признав вину, рассчитывает на возможное смягчение меры пресечения. "Недавно его мама заболела COVID-19, он беспокоится о ее здоровье и поэтому очень заинтересован в том, чтобы оказаться дома. Ну, и дети тоже дома", - добавила правозащитница.Литвинович также подтвердила, что Зеленский сменил адвоката.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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ирина славина, марина литвинович, россия, общественная наблюдательная комиссия, москва

Оператор ФБК* Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму

14:52 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда / Перейти в фотобанкОператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы
Оператор Фонда борьбы с коррупцией Павел Зеленский в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Видеооператор Фонда по борьбе с коррупцией* Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Пресненский суд Москвы до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, во вторник Мосгорсуд признал это решение законным.
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"Сегодня навестили в СИЗО-7 Павла Зеленского, оператора ФБК*. По условиям содержания у него претензий нет. Он содержится один в камере, ему так комфортно. Телевизора в камере нет, но он ему и не нужен, говорит - читает книги. На здоровье он тоже не жалуется. Павел подтвердил нам, что признал вину. Он сказал, что принял это решение осознанно, на него никто не давил. Он сказал, что он не намерен отказываться от своих твитов, и говорит, что это его позиция... В целом Павел выглядит нормально, он собран, адекватен, не нервничает", - написала Литвинович в Telegram.

Она отметила, что Зеленский, признав вину, рассчитывает на возможное смягчение меры пресечения. "Недавно его мама заболела COVID-19, он беспокоится о ее здоровье и поэтому очень заинтересован в том, чтобы оказаться дома. Ну, и дети тоже дома", - добавила правозащитница.
Литвинович также подтвердила, что Зеленский сменил адвоката.
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Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Ирина СлавинаМарина ЛитвиновичРоссияОбщественная наблюдательная комиссияМосква
 
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