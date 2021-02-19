https://ria.ru/20210219/ekstremizm-1598177832.html

Оператор ФБК* Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму

Оператор ФБК* Зеленский признал вину по делу о призывах к экстремизму

Видеооператор Фонда по борьбе с коррупцией* Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО, сообщила член столичной Общественной РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:52

2021-02-19T14:52

2021-02-19T14:52

ирина славина

марина литвинович

россия

общественная наблюдательная комиссия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593259640_0:2:778:440_1920x0_80_0_0_34bb6f4d0463b23d2c03080f16c778c7.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Видеооператор Фонда по борьбе с коррупцией* Павел Зеленский признал вину в призывах к экстремизму и надеется выйти из СИЗО, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.Пресненский суд Москвы до 28 февраля арестовал Зеленского за его комментарии в Twitter про самоубийство нижегородской журналистки Ирины Славиной, во вторник Мосгорсуд признал это решение законным.Она отметила, что Зеленский, признав вину, рассчитывает на возможное смягчение меры пресечения. "Недавно его мама заболела COVID-19, он беспокоится о ее здоровье и поэтому очень заинтересован в том, чтобы оказаться дома. Ну, и дети тоже дома", - добавила правозащитница.Литвинович также подтвердила, что Зеленский сменил адвоката.Максимальная санкция по инкриминируемой Зеленскому статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете - пять лет лишения свободы.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20201005/terakt-1578188759.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, марина литвинович, россия, общественная наблюдательная комиссия, москва