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Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили
Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:00
2021-02-19T18:00
авто
республика крым
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях."На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида", - сообщает инспекция.
https://ria.ru/20210219/ugroza-1598187451.html
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авто, республика крым, краснодарский край, общество

Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили

18:00 19.02.2021
 
© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Министерство транспорта РК
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.
Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях.
"На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида", - сообщает инспекция.
Пост на въезде на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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АвтоРеспублика КрымКраснодарский крайОбщество
 
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