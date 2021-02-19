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Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили
Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили
Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T18:00
2021-02-19T18:00
2021-02-19T18:00
авто
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краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях."На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида", - сообщает инспекция.
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