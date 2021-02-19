https://ria.ru/20210219/dvizhenie-1598215304.html

Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили

Движение по Крымскому мосту в сторону Кубани возобновили

Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:00

2021-02-19T18:00

2021-02-19T18:00

авто

республика крым

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту из Крыма в сторону Кубани, прерванное в пятницу из-за непогоды, возобновлено, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.Движение автомобилей по Крымскому мосту рано утром в пятницу было перекрыто из-за снегопада, плохой видимости и сильного бокового ветра в обоих направлениях."На данный момент со стороны Крымского полуострова возобновлено движение автотранспорта в направлении Краснодарского края. Движение по направлению в Республику Крым не осуществляется из-за отсутствия возможности проезда по автодороге "Таврида", - сообщает инспекция.

https://ria.ru/20210219/ugroza-1598187451.html

республика крым

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, республика крым, краснодарский край, общество