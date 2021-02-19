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На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста
На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста
Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:12
2021-02-19T15:12
2021-02-19T15:51
туризм
новости - туризм
крымский мост
керчь
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".В полдень в пятницу ГИБДД по Кубани сообщило о перекрытии для расчистки от снега участка автодороги Новороссийск - Керчь с 93-го километра по 100-й километр.По его данным, речь идёт об участке перед развязкой на въезде на автоподход к Крымскому мосту.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Расчистка трасс в Крыму
Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь, далее дорога закрыта. На полуострове идет расчистка трасс.
2021-02-19T15:12
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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