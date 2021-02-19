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На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста

На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста

Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T15:12

2021-02-19T15:12

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новости - туризм

крымский мост

керчь

новороссийск

происшествия

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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".В полдень в пятницу ГИБДД по Кубани сообщило о перекрытии для расчистки от снега участка автодороги Новороссийск - Керчь с 93-го километра по 100-й километр.По его данным, речь идёт об участке перед развязкой на въезде на автоподход к Крымскому мосту.

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новороссийск

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2021

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Расчистка трасс в Крыму Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь, далее дорога закрыта. На полуострове идет расчистка трасс. 2021-02-19T15:12 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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