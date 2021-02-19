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На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста
На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста
Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T15:12
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новости - туризм
крымский мост
керчь
новороссийск
происшествия
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".В полдень в пятницу ГИБДД по Кубани сообщило о перекрытии для расчистки от снега участка автодороги Новороссийск - Керчь с 93-го километра по 100-й километр.По его данным, речь идёт об участке перед развязкой на въезде на автоподход к Крымскому мосту.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Расчистка трасс в Крыму
Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали пропускать через Крымский мост автомобили, следующие в Керчь, далее дорога закрыта. На полуострове идет расчистка трасс.
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туризм, новости - туризм, видео, крымский мост, керчь, новороссийск, происшествия
На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста
КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
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На Кубани восстановили движение в сторону Крымского моста

15:12 19.02.2021 (обновлено: 15:51 19.02.2021)
 
© Фото : Министерство транспорта РКПоследствия снегопада на Крымском мосту
Последствия снегопада на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Министерство транспорта РК
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КРАСНОДАР, 19 фев - РИА Новости. Движение транспорта на участке трассы А-290 Новороссийск- Керчь в районе выезда на автоподход к Крымскому мосту после уборки снега открыто в обоих направлениях, сообщает ФКУ Упрдор "Черноморье".
В полдень в пятницу ГИБДД по Кубани сообщило о перекрытии для расчистки от снега участка автодороги Новороссийск - Керчь с 93-го километра по 100-й километр.

"Движение на участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь, км 95 — км 100 открыто в направлении Анапа — Новороссийск... Движение на участке трассы А-290 Новороссийск — Керчь, км 95 — км 100 в направлении Крымского моста открыто", - сообщает управление дорог.

По его данным, речь идёт об участке перед развязкой на въезде на автоподход к Крымскому мосту.
 
ТуризмНовости - ТуризмКрымский мостКерчьНовороссийскПроисшествия
 
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