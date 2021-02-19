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Егор Дружинин рассказал об отношениях с Николаем Цискаридзе
Егор Дружинин рассказал об отношениях с Николаем Цискаридзе
Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о непростых отношениях с артистом балета Николаем... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:50
2021-02-19T14:50
2021-02-19T14:50
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал о непростых отношениях с артистом балета Николаем Цискаридзе.Известный хореограф почти 30 лет счастлив в браке с Вероникой Ицкович — актрисой и названной сестрой Цискаридзе. На протяжении всего этого времени Цискаридзе негативно относится к их истории любви, несмотря на то, что является крестным отцом дочери Егора и Вероники.Его супруга, которая тоже пришла в студию, подтвердила, что между танцорами из-за нее существуют "страстные и экспрессивные", но при этом "странные" отношения. "Очевидно, что они не борются за меня по факту", — отметила она.Сам Цискаридзе ранее рассказывал, что вовсе не ревновал свою сестру. Ему просто не понравился Дружинин, с чем он много лет живет."Родственников не выбирают. Какие есть — такие есть. Так и живем с тех пор", — подчеркнул Егор Дружинин.
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шоу-бизнес, знаменитости, звезды, борис корчевников, семья, егор дружинин, николай цискаридзе
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости.
Хореограф Егор Дружинин в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказал
о непростых отношениях с артистом балета Николаем Цискаридзе.
Известный хореограф почти 30 лет счастлив в браке с Вероникой Ицкович — актрисой и названной сестрой Цискаридзе.
На протяжении всего этого времени Цискаридзе негативно относится к их истории любви, несмотря на то, что является крестным отцом дочери Егора и Вероники.
"Он ревновал и ревнует до сих пор", — утверждает Дружинин.
Его супруга, которая тоже пришла в студию, подтвердила, что между танцорами из-за нее существуют "страстные и экспрессивные", но при этом "странные" отношения. "Очевидно, что они не борются за меня по факту", — отметила она.
Сам Цискаридзе ранее рассказывал, что вовсе не ревновал свою сестру. Ему просто не понравился Дружинин, с чем он много лет живет.
"Родственников не выбирают. Какие есть — такие есть. Так и живем с тех пор", — подчеркнул Егор Дружинин.