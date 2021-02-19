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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210219/delo-1598167661.html
СК Белоруссии отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего
СК Белоруссии отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего
Уголовное дело по факту смерти в Белоруссии Александра Тарайковского - первого погибшего в ходе акций протеста - возбуждаться не будет, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:59
2021-02-19T14:34
протесты в белоруссии
александр лукашенко
общество
белоруссия
в мире
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти в Белоруссии Александра Тарайковского - первого погибшего в ходе акций протеста - возбуждаться не будет, сообщил в пятницу глава Следственного комитета республики Иван Носкевич.Как отметил Носкевич, по версии следствия, примерно в 23.00 (совпадает с мск) 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро "Пушкинская" Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону."В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - заявил Носкевич.Он указал, что, по мнению следствия, правоохранители в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству республики.Изначально было официально озвучено, что Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство. Позже Юрий Караев, который на тот момент возглавлял МВД республики, не исключил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
https://ria.ru/20210216/obyski-1597640723.html
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александр лукашенко, общество, белоруссия, в мире

СК Белоруссии отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего

13:59 19.02.2021 (обновлено: 14:34 19.02.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста и военнослужащие в Минске
Участники акции протеста и военнослужащие в Минске - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти в Белоруссии Александра Тарайковского - первого погибшего в ходе акций протеста - возбуждаться не будет, сообщил в пятницу глава Следственного комитета республики Иван Носкевич.

"Продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по фактам массовых беспорядков в период поствыборной кампании. В частности, в рамках расследования дел по статье 293 УК управлением СК по городу Минску принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Тарайковского", - приводит слова Носкевича госагентство Белта.

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Как отметил Носкевич, по версии следствия, примерно в 23.00 (совпадает с мск) 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро "Пушкинская" Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону.
"Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих", - сказал глава СК республики.
"В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - заявил Носкевич.
Он указал, что, по мнению следствия, правоохранители в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству республики.
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Изначально было официально озвучено, что Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство. Позже Юрий Караев, который на тот момент возглавлял МВД республики, не исключил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
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