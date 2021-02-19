https://ria.ru/20210219/delo-1598167661.html

СК Белоруссии отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего

СК Белоруссии отказал в возбуждении дела из-за смерти протестующего

Уголовное дело по факту смерти в Белоруссии Александра Тарайковского - первого погибшего в ходе акций протеста - возбуждаться не будет, сообщил в пятницу глава... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:59

2021-02-19T13:59

2021-02-19T14:34

протесты в белоруссии

александр лукашенко

общество

белоруссия

в мире

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МИНСК, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело по факту смерти в Белоруссии Александра Тарайковского - первого погибшего в ходе акций протеста - возбуждаться не будет, сообщил в пятницу глава Следственного комитета республики Иван Носкевич.Как отметил Носкевич, по версии следствия, примерно в 23.00 (совпадает с мск) 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро "Пушкинская" Тарайковский, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону."В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - заявил Носкевич.Он указал, что, по мнению следствия, правоохранители в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству республики.Изначально было официально озвучено, что Тарайковский погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство. Позже Юрий Караев, который на тот момент возглавлял МВД республики, не исключил, что в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Локальные акции продолжаются до сих пор, однако протестная активность сейчас заметно ниже, чем полгода назад. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210216/obyski-1597640723.html

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20201103/stsenariy-1582703294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, общество, белоруссия, в мире