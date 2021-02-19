https://ria.ru/20210219/delo-1598163145.html

Против жителя Костромы завели дело после призывов в соцсетях к погромам

Против жителя Костромы завели дело после призывов в соцсетях к погромам

Житель Костромы подозревается в призывах в соцсетях к массовым беспорядкам с погромами и поджогами, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T13:34

2021-02-19T13:34

2021-02-19T13:34

следственный комитет россии (ск рф)

кострома

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Житель Костромы подозревается в призывах в соцсетях к массовым беспорядкам с погромами и поджогами, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, в период с августа 2018 года по апрель 2020 года 31-летний житель Костромы выходил в интернет со своего телефона.Все публикации гражданина задокументировали сотрудники полиции, передали их в СК, в результате следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами).Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Санкция статьи, которую инкриминируют костромичу, предусматривает до двух лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210218/neonatsisty-1597951872.html

кострома

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия