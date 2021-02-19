Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/delo-1598163145.html
Против жителя Костромы завели дело после призывов в соцсетях к погромам
Против жителя Костромы завели дело после призывов в соцсетях к погромам
Житель Костромы подозревается в призывах в соцсетях к массовым беспорядкам с погромами и поджогами, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:34
2021-02-19T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
кострома
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Житель Костромы подозревается в призывах в соцсетях к массовым беспорядкам с погромами и поджогами, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону.По версии следствия, в период с августа 2018 года по апрель 2020 года 31-летний житель Костромы выходил в интернет со своего телефона.Все публикации гражданина задокументировали сотрудники полиции, передали их в СК, в результате следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами).Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.Санкция статьи, которую инкриминируют костромичу, предусматривает до двух лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210218/neonatsisty-1597951872.html
кострома
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_584:0:3315:2048_1920x0_80_0_0_85ffe02d05967dde295b2796dc6f8ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), кострома, происшествия

Против жителя Костромы завели дело после призывов в соцсетях к погромам

13:34 19.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Житель Костромы подозревается в призывах в соцсетях к массовым беспорядкам с погромами и поджогами, возбуждено дело, сообщило СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в период с августа 2018 года по апрель 2020 года 31-летний житель Костромы выходил в интернет со своего телефона.
"Он умышленно систематически размещал в новостных лентах в одной из социальных сетей публичные призывы к массовым беспорядкам, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и к участию в них, а также призывал к насилию над гражданами", - говорится в сообщении.
Все публикации гражданина задокументировали сотрудники полиции, передали их в СК, в результате следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами).
Отмечается, что в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Санкция статьи, которую инкриминируют костромичу, предусматривает до двух лет лишения свободы.
Спецоперация ФСБ против сторонников украинской неонацистской группы в Воронеже - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 09:48
В Воронеже задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ"
 
Следственный комитет России (СК РФ)КостромаПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг сообщил детали обсуждения по "Северному потоку — 2" в конгрессе
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
01:50Глава Пентагона пообещал Украине помощь в борьбе с "российской агрессией"
01:24Рогозин ответил мемом на высадку американского аппарата на Марс
Лента новостейМолния