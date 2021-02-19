https://ria.ru/20210219/cruella-1597964177.html
Трейлер "Круэллы" за сутки набрал около шести миллионов просмотров
Трейлер "Круэллы" за сутки набрал около шести миллионов просмотров
Кинокомпания Disney опубликовала на YouTube первый трейлер картины "Круэлла" ("Cruella") о молодой злодейке Круэлле Де Виль, которую играет Эмма Стоун. Меньше,... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T00:48
2021-02-19T00:48
2021-02-19T00:48
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Кинокомпания Disney опубликовала на YouTube первый трейлер картины "Круэлла" ("Cruella") о молодой злодейке Круэлле Де Виль, которую играет Эмма Стоун. Меньше, чем за сутки ролик набрал шесть миллиона просмотров. Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница и дизайнер по имени Круэлла. Она хочет сделать себе имя с помощью своих работ, но все ее попытки приводят к тому, что героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца".И хотя это только трейлер, в комментариях под ним зрители уже написали, что образ, созданный Стоун, совсем не похож на ту забавную злодейку, к которой привыкли зрители. По мнению пользователей, актриса больше напоминает Джокера или его подругу Харли Квинн. Но они этому только рады."Выглядит отлично. Пожалуйста, Disney, не повторяйте историю с "Малефисентой" и не превращайте одного из своих величайших злодеев в непонятно кого. Пусть Круэлла будет плохой", "Мне нравится тон, которые задали создатели фильма. Картинка тоже смотрится красиво и по эстетике напоминает "Джокера", – отметили зрители. Режиссер фильма – Крейг Гиллеспи ("Тоня против всех", "И грянул шторм"). Вместе с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в "Круэлле" также снялись Эмма Томпсон, Дев Патель, Эмили Бичем, Марк Стронг и другие.Премьеры ленты состоится в мае этого года.
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знаменитости, звезды, эмма томпсон, the walt disney company, youtube, лондон, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Кинокомпания Disney опубликовала на YouTube первый трейлер картины "Круэлла" ("Cruella") о молодой злодейке Круэлле Де Виль, которую играет Эмма Стоун. Меньше, чем за сутки ролик набрал шесть миллиона просмотров.
Действие разворачивается в 1970-е годы в Лондоне — в разгар революции панк-рока. В центре событий оказывается молодая мошенница и дизайнер по имени Круэлла. Она хочет сделать себе имя с помощью своих работ, но все ее попытки приводят к тому, что героиня становится безумной Круэллой де Виль, которую многие хорошо знают по мультфильмам и фильмам про "101 далматинца".
И хотя это только трейлер, в комментариях под ним зрители уже написали, что образ, созданный Стоун, совсем не похож на ту забавную злодейку, к которой привыкли зрители. По мнению пользователей, актриса больше напоминает Джокера или его подругу Харли Квинн. Но они этому только рады.
"Выглядит отлично. Пожалуйста, Disney, не повторяйте историю с "Малефисентой" и не превращайте одного из своих величайших злодеев в непонятно кого. Пусть Круэлла будет плохой", "Мне нравится тон, которые задали создатели фильма. Картинка тоже смотрится красиво и по эстетике напоминает "Джокера", – отметили зрители.
Режиссер фильма – Крейг Гиллеспи ("Тоня против всех", "И грянул шторм"). Вместе с обладательницей премии "Оскар" Эммой Стоун в "Круэлле" также снялись Эмма Томпсон, Дев Патель, Эмили Бичем, Марк Стронг и другие.
Премьеры ленты состоится в мае этого года.