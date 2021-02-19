https://ria.ru/20210219/blagoustroystvo-1598218908.html

Нижегородская область готовится к онлайн-голосованию по благоустройству

Нижегородская область готовится к онлайн-голосованию по благоустройству

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров оценил ход подготовки к запуску платформы для голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды"... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T18:26

2021-02-19T18:26

2021-02-19T18:26

нижегородская область

россия

максим егоров

глеб никитин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

нижегородская область

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 фев - РИА Новости. Замминистра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров оценил ход подготовки к запуску платформы для голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.В ходе рабочего визита в Нижегородскую область замминистра принял участие в заседании регионального штаба по внедрению системы онлайн-голосования по проекту формирования комфортной городской среды. Голосование за объекты для благоустройства в рамках проекта в 2022 году пройдет с 26 апреля до 30 мая на новой федеральной платформе."В прошлом году правительство РФ приняло решение о федеральном финансировании только тех проектов формирования комфортной городской среды, которые прошли голосование в онлайн-формате. Такое решение обусловлено тем, что процедура вовлечения жителей в режиме онлайн сделает голосование доступнее, а главное – прозрачнее. Это даст возможность благоустраивать те территории, которые действительно нужны жителям", - цитирует пресс-служба слова Егорова. Он высоко оценил уровень организации работы в Нижегородской области по подготовке к рейтинговому голосованию и заявил, что будет "рекомендовать этот подход как лучшую практику другим субъектам РФ".Отмечается, что во время первого всероссийского онлайн-голосования его участникам будут помогать волонтеры. Платформа станет единой площадкой для голосования по объектам "Формирования комфортной городской среды" не только в 2021 году, но и в последующие годы. Кроме того, на платформе будет предусмотрена возможность оценки жителями благоустроенных общественных территорий. Разрабатывает федеральную платформу для голосования Минстрой России совместно с АНО "Диалог Регионы". На ней будет проводиться голосование и по объектам благоустройства, и по дизайн-проектам. По каждому объекту можно будет связаться с его куратором и задать вопросы. Кроме того, заработают общие горячие линии."Для нас важно, что опыт региона оказался полезным на федеральном уровне. Нижегородцы проявили активность и неравнодушие во всех таких проектах. Уверен, новый механизм голосования по проекту "Формирование комфортной городской среды" поможет вовлечь в этот процесс как можно больше людей", - сказал губернатор Нижегородской области.Что касается реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области, заместитель министра отметил, что регион входит в пятерку лучших по этому показателю в РФ, с каждым годом растет уровень качества выполнения работ.Никитин сообщил, что в 2021 году, благодаря увеличению финансирования из регионального и местных бюджетов, на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области будет направлено около 1,5 миллиарда рублей. Эти средства позволят обновить не менее 118 общественных пространств и 114 дворовых территорий, выбранных в прошлом году.

https://ria.ru/20210215/byudzhetirovanie-1597500441.html

https://ria.ru/20210205/tsentr-1596243416.html

https://ria.ru/20210202/gaz-1595751776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим егоров, глеб никитин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), нижегородская область, общество