https://ria.ru/20210219/bitkoin-1598134888.html

Биткоин не покажет стремительного роста в ближайшие дни, считает эксперт

Биткоин не покажет стремительного роста в ближайшие дни, считает эксперт

Биржевой курс биткоина в пятницу вечером опять может достигнуть отметки в 52 тысячи долларов, однако подъем не будет стремительным, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

2021-02-19T11:02

цены на нефть

илон маск

tesla motors

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Биржевой курс биткоина в пятницу вечером опять может достигнуть отметки в 52 тысячи долларов, однако подъем не будет стремительным, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.Ранее, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.25 мск стоимость биткоина снижается на 0,46%, до 51 702 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 0,26%, до 51 741 доллара. Динамика приводится за сутки.Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.

https://ria.ru/20210215/dogecoin-1597470417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, илон маск, tesla motors, экономика