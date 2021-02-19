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Биткоин не покажет стремительного роста в ближайшие дни, считает эксперт
Биткоин не покажет стремительного роста в ближайшие дни, считает эксперт
Биржевой курс биткоина в пятницу вечером опять может достигнуть отметки в 52 тысячи долларов, однако подъем не будет стремительным, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
2021-02-19T11:02
цены на нефть
илон маск
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Биржевой курс биткоина в пятницу вечером опять может достигнуть отметки в 52 тысячи долларов, однако подъем не будет стремительным, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.Ранее, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.25 мск стоимость биткоина снижается на 0,46%, до 51 702 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 0,26%, до 51 741 доллара. Динамика приводится за сутки.Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.
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цены на нефть, илон маск, tesla motors, экономика
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Биржевой курс биткоина в пятницу вечером опять может достигнуть отметки в 52 тысячи долларов, однако подъем не будет стремительным, заявил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома" Владимир Панушкин.
Ранее, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.25 мск стоимость биткоина снижается на 0,46%, до 51 702 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 0,26%, до 51 741 доллара. Динамика приводится за сутки.
"Психологический фон крипторынка остается в повышенном возбуждении, и его участники настроены на активный бизнес. Об этом говорит узкое восприятие реальности, что может обернуться неожиданностями и потерями. И, хотя к вечеру 19 февраля биржевой курс биткоина может подойти к отметке в 52 000 долларов за монету, этот подъем будет не столь стремительным, как в прежние дни", - сказал Панушкин.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском
компания Tesla
сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.