https://ria.ru/20210219/belorussiya-1598242592.html

Белоруссия предложила России расширить железнодорожное и авиасообщение

Белоруссия предложила России расширить железнодорожное и авиасообщение

Белоруссия предложила российской стороне расширить железнодорожное и авиационное сообщение между странами, сообщила в пятницу пресс-служба министерства... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T20:57

2021-02-19T20:57

2021-02-19T20:58

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МИНСК, 19 фев – РИА Новости. Белоруссия предложила российской стороне расширить железнодорожное и авиационное сообщение между странами, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики.Там отмечается, что данное предложение прозвучало во время прошедшего в Москве заседания координационной комиссии по формированию и обеспечению функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Комиссию возглавили министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко и министр транспорта России Виталий Савельев.Там отмечается, что делегации двух стран отметили заинтересованность и в продолжении работы по возобновлению авиасообщения до уровня перевозок, которые были до пандемии коронавируса. "Беларусь также предложила увеличить количество рейсов по осуществляемым маршрутам и возобновить авиасообщение по таким востребованным направлениям, как Калининград и Сочи. В свою очередь российская сторона отметила готовность проработать данные вопросы", - говорится в сообщении.Согласно ему, на заседании также поднимался вопрос увеличения квоты разрешений России на международные перевозки грузов в/из третьих стран для белорусских автоперевозчиков. Кроме того, в ходе заседания обсуждалось выполнение ранее принятых решений в части формирования и обеспечения функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства, а также подготовка проекта плана мероприятий в развитии данного направления сотрудничества на 2022-2024 годы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В условиях пандемии ряд стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение, в том числе между Белоруссией и Россией.В сентябре прошлого года, после длительного перерыва, стороны договорились о возобновлении регулярных полетов между Минском и Москвой компаниями "Белавиа" и "Аэрофлот". С 8 февраля 2021 года на взаимной основе возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение по маршруту Минск-Москва-Минск, а также по маршруту Москва-Калининград, Калининград-Санкт-Петербург, с остановкой поездов в Минске. С 8 февраля на взаимной основе увеличено количество регулярных авиарейсов Москва-Минск с трех до пяти в неделю, а также возобновлено воздушное сообщение между Ростовом-на-Дону и Минском и Санкт-Петербургом и Минском.

https://ria.ru/20210209/belorussiya-1596647423.html

https://ria.ru/20210219/vstrecha-1598182019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белавиа, аэрофлот, виталий савельев, россия, белоруссия, в мире