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МСП Банк профинансировал экспортера рыбы из Приморья
МСП Банк профинансировал экспортера рыбы из Приморья
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение бизнеса экспортеру рыбопродукции из Владивостока, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T13:21
2021-02-19T13:21
корпорация мсп
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение бизнеса экспортеру рыбопродукции из Владивостока, сообщает пресс-служба банка.МСП Банк выдал компании "Владкристалл" более 330 миллионов рублей кредитных средств в рамках поддержки приоритетных и социально-значимых отраслей, предусматривающей, в том числе, поддержку резидентов Дальневосточного федерального округа и компаний-экспортеров. Как отмечается в сообщении, поддержка от МСП Банка позволила компании увеличить объем инвестиций в развитие бизнеса и приступить к проработке новых инвестиционных проектов."У дальневосточных предприятий большой потенциал развития, связанный с экспортными возможностями региона. В экосистеме мер поддержки субъектов МСП есть набор инструментов для поддержки таких предприятий – это и кредитование на этапе предэкспорта от МСП Банка, и гарантии Корпорации МСП для экспортно-ориентированных компаний, и инструменты группы РЭЦ (Российский экспортный центр – ред.) для выхода на зарубежные рынки. Комплексный подход позволяет предоставить экспортерам из сферы МСП комфортные условия для ведения деятельности и ее развития", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении. ООО "Владкристалл" работает на рынке Приморья более 20 лет. Основными видами деятельности являются оптовые поставки рыбопродукции (сельдь, лосось, треска, минтай), в том числе, и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также грузоперевозки морским транспортом. Продукция "Владкристалл" добывается в районе северо-западного побережья Охотского моря, компания имеет собственный рефрижераторный флот из четырех судов.
https://ria.ru/20210218/kreditovanie-1598018259.html
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корпорация мсп, мсп банк, новости компаний - экономика

МСП Банк профинансировал экспортера рыбы из Приморья

13:21 19.02.2021
 
© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, предоставил финансирование на расширение бизнеса экспортеру рыбопродукции из Владивостока, сообщает пресс-служба банка.
МСП Банк выдал компании "Владкристалл" более 330 миллионов рублей кредитных средств в рамках поддержки приоритетных и социально-значимых отраслей, предусматривающей, в том числе, поддержку резидентов Дальневосточного федерального округа и компаний-экспортеров.
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Как отмечается в сообщении, поддержка от МСП Банка позволила компании увеличить объем инвестиций в развитие бизнеса и приступить к проработке новых инвестиционных проектов.
"У дальневосточных предприятий большой потенциал развития, связанный с экспортными возможностями региона. В экосистеме мер поддержки субъектов МСП есть набор инструментов для поддержки таких предприятий – это и кредитование на этапе предэкспорта от МСП Банка, и гарантии Корпорации МСП для экспортно-ориентированных компаний, и инструменты группы РЭЦ (Российский экспортный центр – ред.) для выхода на зарубежные рынки. Комплексный подход позволяет предоставить экспортерам из сферы МСП комфортные условия для ведения деятельности и ее развития", - отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
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ООО "Владкристалл" работает на рынке Приморья более 20 лет. Основными видами деятельности являются оптовые поставки рыбопродукции (сельдь, лосось, треска, минтай), в том числе, и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также грузоперевозки морским транспортом. Продукция "Владкристалл" добывается в районе северо-западного побережья Охотского моря, компания имеет собственный рефрижераторный флот из четырех судов.
 
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