https://ria.ru/20210219/avtomobili-1598114231.html

Больницы северных и арктических районов Якутии получили новые автомобили

Больницы северных и арктических районов Якутии получили новые автомобили

Больницы северных и арктических районов Якутии получили 10 новых автомобилей, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T07:14

2021-02-19T07:14

2021-02-19T07:14

республика саха (якутия)

таттинский улус

якутск

общество

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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Больницы северных и арктических районов Якутии получили 10 новых автомобилей, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики.По словам зампреда правительства, машины адаптированы для работы в северных условиях. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутия в течение пяти лет получит около 200 машин."Стоить отметить, что основной задачей модернизации первичного звена здравоохранения является не только оснащение техникой, но и подготовка кадров, поэтому следующим этапом в обязательном порядке будет обучение и повышение квалификации работников-водителей", - сказала она.Ранее сообщалось о том, что Якутия получит на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах свыше 6 миллиардов рублей из федерального бюджета.В 2021 году средства направят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 10 наслегах республики. Также начнется строительство двух новых зданий центральных районных больниц, поликлиники в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса. Возобновится строительство хирургического отделения в Вилюйске. Кроме того, планируется направить средства на капитальный ремонт поликлиник и центральных районных больниц. Будет закуплены 62 единицы автотранспорта для 38 медучреждений республики.

https://ria.ru/20210216/biblioteka-1597632742.html

таттинский улус

якутск

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таттинский улус, якутск, общество