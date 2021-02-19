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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210219/avtomobili-1598114231.html
Больницы северных и арктических районов Якутии получили новые автомобили
Больницы северных и арктических районов Якутии получили новые автомобили
Больницы северных и арктических районов Якутии получили 10 новых автомобилей, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T07:14
2021-02-19T07:14
республика саха (якутия)
таттинский улус
якутск
общество
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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Больницы северных и арктических районов Якутии получили 10 новых автомобилей, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики.По словам зампреда правительства, машины адаптированы для работы в северных условиях. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутия в течение пяти лет получит около 200 машин."Стоить отметить, что основной задачей модернизации первичного звена здравоохранения является не только оснащение техникой, но и подготовка кадров, поэтому следующим этапом в обязательном порядке будет обучение и повышение квалификации работников-водителей", - сказала она.Ранее сообщалось о том, что Якутия получит на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах свыше 6 миллиардов рублей из федерального бюджета.В 2021 году средства направят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 10 наслегах республики. Также начнется строительство двух новых зданий центральных районных больниц, поликлиники в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса. Возобновится строительство хирургического отделения в Вилюйске. Кроме того, планируется направить средства на капитальный ремонт поликлиник и центральных районных больниц. Будет закуплены 62 единицы автотранспорта для 38 медучреждений республики.
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таттинский улус, якутск, общество

Больницы северных и арктических районов Якутии получили новые автомобили

07:14 19.02.2021
 
© РИА Новости / Болот Бочкарев / Перейти в фотобанкПрохожие на улице Якутска
Прохожие на улице Якутска - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Болот Бочкарев
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ЯКУТСК, 19 фев – РИА Новости. Больницы северных и арктических районов Якутии получили 10 новых автомобилей, сообщается на сайте администрации главы и правительства республики.
"…по решению главы республики Айсена Николаева новая техника в количестве 10 единиц распределена по центральным районным больницам северных и арктических районов республики. Так, ключи от машин "УАЗ Патриот" получили больницы Эвено-Бытантайского, Усть-Майского, Аллаиховского, Нижнеколымского, Булунского, Верхоянского, Верхнеколымского, Олекминского и Момского районов", - говорится в сообщении.
По словам зампреда правительства, машины адаптированы для работы в северных условиях. По программе модернизации первичного звена здравоохранения Якутия в течение пяти лет получит около 200 машин.
"Стоить отметить, что основной задачей модернизации первичного звена здравоохранения является не только оснащение техникой, но и подготовка кадров, поэтому следующим этапом в обязательном порядке будет обучение и повышение квалификации работников-водителей", - сказала она.
Ранее сообщалось о том, что Якутия получит на модернизацию первичного звена здравоохранения в 2021-2023 годах свыше 6 миллиардов рублей из федерального бюджета.
В 2021 году средства направят на строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в 10 наслегах республики. Также начнется строительство двух новых зданий центральных районных больниц, поликлиники в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса. Возобновится строительство хирургического отделения в Вилюйске. Кроме того, планируется направить средства на капитальный ремонт поликлиник и центральных районных больниц. Будет закуплены 62 единицы автотранспорта для 38 медучреждений республики.
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Республика Саха (Якутия)Таттинский улусЯкутскОбщество
 
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