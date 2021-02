https://ria.ru/20210218/zhyuri-1598091952.html

Креативный директор RT стал членом жюри фестиваля The One Show 2021

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Креативный директор RT, создатель проектов #1917LIVE и #Romanovs100 Кирилл Карнович-Валуа наряду с еще пятью россиянами стал членом жюри фестиваля в области рекламы The One Show 2021.Как сообщает телеканал, в этом году его коллегами по проекту будут креативные директора российских компаний BBDO Russia, Serviceplan Moscow, Cheil Moscow и RODNYA.При участии Карновича-Валуа пройдет инаугурационная панель жюри In-House, во время которой оценят проекты, созданные командами внутри компаний, брендов или медиа без привлечения рекламных агентств.В прошлом году креативный директор RT входил в состав жюри программы Young Guns, организацией которой также занимается The One Club for Creativity.

