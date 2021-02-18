https://ria.ru/20210218/zemletryasenie-1597937028.html
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:40
2021-02-18T02:40
2021-02-18T12:24
тихий океан
москва
сша
новая каледония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9e7590b0ef842e949004ab085b1b515c.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 22:49 среды по времени UTC (01:49 мск четверга) к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами нет.
https://ria.ru/20210216/zemletryasenie-1597616641.html
тихий океан
москва
сша
новая каледония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_d9da5ae486e58596a4e262f11c51d978.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихий океан, москва, сша, новая каледония, в мире