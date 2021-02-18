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У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T02:40
2021-02-18T12:24
тихий океан
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сша
новая каледония
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 22:49 среды по времени UTC (01:49 мск четверга) к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами нет.
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тихий океан, москва, сша, новая каледония, в мире

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1

02:40 18.02.2021 (обновлено: 12:24 18.02.2021)
 
CC0 / envasa / New CaledoniaНовая Каледония
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
CC0 / envasa / New Caledonia
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки зафиксировали в 22:49 среды по времени UTC (01:49 мск четверга) к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами нет.
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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