https://ria.ru/20210218/zemletryasenie-1597937028.html

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T02:40

2021-02-18T02:40

2021-02-18T12:24

тихий океан

москва

сша

новая каледония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150814/26/1508142613_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_9e7590b0ef842e949004ab085b1b515c.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов французской заморской территории Новая Каледония в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).Подземные толчки зафиксировали в 22:49 среды по времени UTC (01:49 мск четверга) к юго-востоку от островов Луайоте. Эпицентр располагался примерно в 439 километрах от города Тадин в Новой Каледонии. Очаг залегал на глубине 12,6 километра.Информации о возможных пострадавших и разрушениях, а также об угрозе цунами нет.

https://ria.ru/20210216/zemletryasenie-1597616641.html

тихий океан

москва

сша

новая каледония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, москва, сша, новая каледония, в мире