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Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области
Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Псковскую область в четверг осмотрел цеха лакокрасочного производства предприятия "Нор-Маали". РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:03
2021-02-18T15:03
2021-02-18T18:13
михаил мишустин
псковская область
экономика
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ПСКОВ, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Псковскую область в четверг осмотрел цеха лакокрасочного производства предприятия "Нор-Маали".Премьер осмотрел производственный цех, где генеральный директор ООО "Нор-Маали" Веса Антеро Тукиайнен рассказал об оборудовании и работе цеха.Мишустин поинтересовался у генерального директора предприятия, нравится ли ему в России и давно ли он здесь живет. Генеральный директор ответил, что он из Финляндии, в России ему нравится, и живёт он здесь уже 15 лет.Далее премьеру показали зал, где хранятся образцы готовой продукции. Представители завода рассказали, что стойкость покрытия долгая - порядка 25 лет."Гараж покрасить надо кому-нибудь? Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга РФ - прим. ред.), у вас есть гараж? На 25 лет можно покрыть и не перекрашивать", - пошутил Мишустин.Премьер также осмотрел фасовочный цех, где продукцию разливают в тару, и кратко побеседовал с рабочими.Далее Мишустину продемонстрировали лабораторию, где проводится контроль качества продукции завода - лаков и красок.Сотрудница лаборатории рассказала об оборудовании, методах и сроках оценки параметров, характеристик и качества продукции завода. В частности, по её словам, оборудование позволяет оценить некоторые параметры краски, например вязкость, в течение 12 секунд.По завершении контроля качества на каждую партию продукции выдаётся сертификат, который подтверждает соответствие краски стандартам качества.ООО "Нор-Маали" основано в 1987 году и располагается в городе Лахти. Предприятие занимает большую долю рынка по продажам лакокрасочных покрытий для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности не только в Финляндии, но и в России, Балтии и странах Восточной Европы.В рамках реализации программы по импортозамещению в 2015 году принято решение о размещении завода в Псковской области. На псковском заводе производятся, в частности, компоненты для мастичного и грунтового покрытий. Антикоррозийные мастики и грунты производятся для ГК "Биурс", ПАО "Газпромнефть" и других нефтегазовых компаний России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Да ладно!" - Мишустин об импортозамещении в Псковской области
"Да ладно!" - в Псковской области Мишустину рассказывают об уровне импортозамещения
2021-02-18T15:03
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PT0M38S
РИА Новости
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михаил мишустин, псковская область, экономика
ПСКОВ, 18 фев - РИА Новости.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
в рамках рабочей поездки в Псковскую область
в четверг осмотрел цеха лакокрасочного производства предприятия "Нор-Маали".
Премьер осмотрел производственный цех, где генеральный директор ООО "Нор-Маали" Веса Антеро Тукиайнен рассказал об оборудовании и работе цеха.
Мишустин поинтересовался у генерального директора предприятия, нравится ли ему в России
и давно ли он здесь живет. Генеральный директор ответил, что он из Финляндии
, в России ему нравится, и живёт он здесь уже 15 лет.
Далее премьеру показали зал, где хранятся образцы готовой продукции. Представители завода рассказали, что стойкость покрытия долгая - порядка 25 лет.
"Гараж покрасить надо кому-нибудь? Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга
РФ - прим. ред.), у вас есть гараж? На 25 лет можно покрыть и не перекрашивать", - пошутил Мишустин.
Премьер также осмотрел фасовочный цех, где продукцию разливают в тару, и кратко побеседовал с рабочими.
Далее Мишустину продемонстрировали лабораторию, где проводится контроль качества продукции завода - лаков и красок.
Сотрудница лаборатории рассказала об оборудовании, методах и сроках оценки параметров, характеристик и качества продукции завода. В частности, по её словам, оборудование позволяет оценить некоторые параметры краски, например вязкость, в течение 12 секунд.
По завершении контроля качества на каждую партию продукции выдаётся сертификат, который подтверждает соответствие краски стандартам качества.
ООО "Нор-Маали" основано в 1987 году и располагается в городе Лахти
. Предприятие занимает большую долю рынка по продажам лакокрасочных покрытий для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности не только в Финляндии, но и в России, Балтии и странах Восточной Европы.
В рамках реализации программы по импортозамещению в 2015 году принято решение о размещении завода в Псковской области. На псковском заводе производятся, в частности, компоненты для мастичного и грунтового покрытий. Антикоррозийные мастики и грунты производятся для ГК "Биурс", ПАО "Газпромнефть" и других нефтегазовых компаний России.