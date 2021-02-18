https://ria.ru/20210218/zavod-1598026088.html

Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области

Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Псковскую область в четверг осмотрел цеха лакокрасочного производства предприятия "Нор-Маали". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:03

2021-02-18T15:03

2021-02-18T18:13

михаил мишустин

псковская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598044446_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_45fc0046eca03ff29257f67070317647.jpg

ПСКОВ, 18 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки в Псковскую область в четверг осмотрел цеха лакокрасочного производства предприятия "Нор-Маали".Премьер осмотрел производственный цех, где генеральный директор ООО "Нор-Маали" Веса Антеро Тукиайнен рассказал об оборудовании и работе цеха.Мишустин поинтересовался у генерального директора предприятия, нравится ли ему в России и давно ли он здесь живет. Генеральный директор ответил, что он из Финляндии, в России ему нравится, и живёт он здесь уже 15 лет.Далее премьеру показали зал, где хранятся образцы готовой продукции. Представители завода рассказали, что стойкость покрытия долгая - порядка 25 лет."Гараж покрасить надо кому-нибудь? Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга РФ - прим. ред.), у вас есть гараж? На 25 лет можно покрыть и не перекрашивать", - пошутил Мишустин.Премьер также осмотрел фасовочный цех, где продукцию разливают в тару, и кратко побеседовал с рабочими.Далее Мишустину продемонстрировали лабораторию, где проводится контроль качества продукции завода - лаков и красок.Сотрудница лаборатории рассказала об оборудовании, методах и сроках оценки параметров, характеристик и качества продукции завода. В частности, по её словам, оборудование позволяет оценить некоторые параметры краски, например вязкость, в течение 12 секунд.По завершении контроля качества на каждую партию продукции выдаётся сертификат, который подтверждает соответствие краски стандартам качества.ООО "Нор-Маали" основано в 1987 году и располагается в городе Лахти. Предприятие занимает большую долю рынка по продажам лакокрасочных покрытий для строительной, нефтегазовой, машиностроительной и судостроительной промышленности не только в Финляндии, но и в России, Балтии и странах Восточной Европы.В рамках реализации программы по импортозамещению в 2015 году принято решение о размещении завода в Псковской области. На псковском заводе производятся, в частности, компоненты для мастичного и грунтового покрытий. Антикоррозийные мастики и грунты производятся для ГК "Биурс", ПАО "Газпромнефть" и других нефтегазовых компаний России.

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Да ладно!" - Мишустин об импортозамещении в Псковской области "Да ладно!" - в Псковской области Мишустину рассказывают об уровне импортозамещения 2021-02-18T15:03 true PT0M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, псковская область, экономика