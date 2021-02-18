https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597956878.html
В Челябинской области полицейского задержали по обвинению во взятке
В Челябинской области полицейского задержали по обвинению во взятке
УФСБ России по Челябинской области задержало сотрудника структурного подразделения регионального ГУМВД России по обвинению в получении взятки и превышении... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:26
2021-02-18T10:26
2021-02-18T10:26
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области задержало сотрудника структурного подразделения регионального ГУМВД России по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.По данным следствия, в период до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в непривлечении их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела."Следственными органами СК РФ по Челябинской области сотруднику одного из структурных подразделений ГУМВД России по Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавляет СУСК.
https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html
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7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинская область, происшествия