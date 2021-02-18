https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597956878.html

В Челябинской области полицейского задержали по обвинению во взятке

В Челябинской области полицейского задержали по обвинению во взятке

УФСБ России по Челябинской области задержало сотрудника структурного подразделения регионального ГУМВД России по обвинению в получении взятки и превышении... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:26

2021-02-18T10:26

2021-02-18T10:26

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595757077_345:377:3315:2048_1920x0_80_0_0_52a8ef3e41d61d74aa28cf524e22d211.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. УФСБ России по Челябинской области задержало сотрудника структурного подразделения регионального ГУМВД России по обвинению в получении взятки и превышении полномочий, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.По данным следствия, в период до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимого имущества за общее покровительство местным жителям в непривлечении их к уголовной ответственности за совершение экономических преступлений. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела."Следственными органами СК РФ по Челябинской области сотруднику одного из структурных подразделений ГУМВД России по Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавляет СУСК.

https://ria.ru/20201209/kuban-1588335802.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), челябинская область, происшествия