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СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
Следователи выясняют, действительно ли водитель маршрутки в Смоленске высадил школьника в минус 17 градусов, потому что у него не было сдачи, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:36
2021-02-18T13:36
россия
госдума рф
вячеслав володин
смоленск
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли водитель маршрутки в Смоленске высадил школьника в минус 17 градусов, потому что у него не было сдачи, сообщает СУСК РФ по региону в четверг.Следователям предстоит установить все обстоятельства ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Первоначально история была опубликована в соцсетях – ее рассказала мама мальчика.Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
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россия, госдума рф, вячеслав володин, смоленск, происшествия

СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске

13:36 18.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли водитель маршрутки в Смоленске высадил школьника в минус 17 градусов, потому что у него не было сдачи, сообщает СУСК РФ по региону в четверг.
"Следственными органами начата процессуальная проверка по размещенной в средствах массовой информации о том, что в городе Смоленске водитель маршрутного такси №44 высадил несовершеннолетнего мальчика, который ехал в школу, так как не смог дать сдачу с 500 рублей. При этом температура воздуха на улице составляла около 17 градусов мороза", - говорится в сообщении.
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В Южно-Сахалинске водитель силой высадил ребенка из маршрутки
Следователям предстоит установить все обстоятельства ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Первоначально история была опубликована в соцсетях – ее рассказала мама мальчика.
Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.
 
РоссияГосдума РФВячеслав ВолодинСмоленскПроисшествия
 
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