https://ria.ru/20210218/voditel-1598001682.html

СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске

СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске

Следователи выясняют, действительно ли водитель маршрутки в Смоленске высадил школьника в минус 17 градусов, потому что у него не было сдачи, сообщает СУСК РФ... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:36

2021-02-18T13:36

2021-02-18T13:36

россия

госдума рф

вячеслав володин

смоленск

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 фев – РИА Новости. Следователи выясняют, действительно ли водитель маршрутки в Смоленске высадил школьника в минус 17 градусов, потому что у него не было сдачи, сообщает СУСК РФ по региону в четверг.Следователям предстоит установить все обстоятельства ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Первоначально история была опубликована в соцсетях – ее рассказала мама мальчика.Госдума 16 февраля на пленарном заседании приняла правительственный закон о регулировании ответственности за безбилетный проезд, которым, в частности, предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников в возрасте до 16 лет. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что такие ситуации создают угрозу жизни и здоровью ребенка.

https://ria.ru/20210131/voditel-1595333083.html

россия

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россия, госдума рф, вячеслав володин, смоленск, происшествия