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Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона об НКО
Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона об НКО
Европейская комиссия (ЕК) дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:22
2021-02-18T15:22
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в коммюнике ЕК.Соответствующее послание было направлено венгерскому руководству.В 2019 году ЕК подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и дискриминационным местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. ЕК в своем исковом обращении просила суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.Суд ЕС 18 июня 2020 года подтвердил, что принятый в Венгрии закон нарушает европейское право.Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.
https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html
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еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире

Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона об НКО

15:22 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в коммюнике ЕК.

"У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на вопросы, поднятые Европейской комиссией. В противном случае она может принять решение о возврате дела в Суд Евросоюза и предложить финансовые санкции", - отмечается в документе.

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Соответствующее послание было направлено венгерскому руководству.
В 2019 году ЕК подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и дискриминационным местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. ЕК в своем исковом обращении просила суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.
Суд ЕС 18 июня 2020 года подтвердил, что принятый в Венгрии закон нарушает европейское право.
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Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.
 
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