https://ria.ru/20210218/vengriya-1598030606.html

Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона об НКО

Еврокомиссия дала Венгрии два месяца на изменение закона об НКО

Европейская комиссия (ЕК) дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:22

2021-02-18T15:22

2021-02-18T15:22

еврокомиссия

евросоюз

венгрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a82a56b7bfdeb99a60a4d67b27750b56.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) дала Венгрии два месяца на то, чтобы привести закон о неправительственных организациях (НПО) в соответствие с правом ЕС, говорится в коммюнике ЕК.Соответствующее послание было направлено венгерскому руководству.В 2019 году ЕК подала в суд на власти Венгрии, требуя признать необоснованным и дискриминационным местный закон, требующий от получающих иностранное финансирование НПО регистрироваться и предоставлять отчетность. ЕК в своем исковом обращении просила суд установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях свободу передвижения капитала, свободу ассоциации и право на защиту личных данных.Суд ЕС 18 июня 2020 года подтвердил, что принятый в Венгрии закон нарушает европейское право.Закон в Венгрии обязывает НПО отчитываться в тех случаях, когда они прямо или косвенно получают иностранную помощь, превышающую определенный порог. Предусмотрена также возможность применения санкций к организациям, не выполняющим эти требования.

https://ria.ru/20201002/evrosoyuz-1578060685.html

https://ria.ru/20201204/byudzhet-1587525426.html

венгрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире