Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/vaktsinatsiya-1598101623.html
В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19
В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19
Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса – связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:43
2021-02-18T22:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969627_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_c6ff972adb302ee421f31d2ceda02800.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости. Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса – связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить, сообщил РИА Новости представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США.В штате Нью-Йорк, как и во всех США, сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. К ним относятся пожилые (в первую очередь речь идет о тех, кому больше 75 лет, за ними следует категория людей старше 65), медработники, пациенты домов престарелых. Кроме того, к приоритетным группам сейчас относятся люди с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полиция, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны."Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил собеседник агентства.По его словам, на основании полученных и проанализированных данных, побочные эффекты, о которых сообщается, аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. Речь идет о головной боли, ознобе, легкой температуре, утомляемости.В то же время, по его словам, "Центру по контролю и профилактике заболеваний США известно о сообщениях о смертях, наступивших после введения вакцины от COVID-19"."Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил представитель Центра.Он пояснила, что причины этих летальных исходов сейчас расследуются и должны быть подтверждены. "VAERS не определяет причину смерти. Установление причин смерти осуществляется должностным лицом, составляющим свидетельство о смерти, или патологоанатомом, проводящим вскрытие", - отметил представитель.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
https://ria.ru/20210104/vaktsinatsiya-1591936530.html
https://ria.ru/20210205/privivka-1596252225.html
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1592969627_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_bd2e73387ebca32f25cfff0b9685a6a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире

В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19

22:43 18.02.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкЭкран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Экран в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости. Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса – связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить, сообщил РИА Новости представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США.
В штате Нью-Йорк, как и во всех США, сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. К ним относятся пожилые (в первую очередь речь идет о тех, кому больше 75 лет, за ними следует категория людей старше 65), медработники, пациенты домов престарелых. Кроме того, к приоритетным группам сейчас относятся люди с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полиция, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны.
Вакцинация против коронавируса в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 08:39Распространение коронавируса
В США обсуждают уменьшение дозы вакцины Moderna для ускорения вакцинации
"Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил собеседник агентства.
По его словам, на основании полученных и проанализированных данных, побочные эффекты, о которых сообщается, аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. Речь идет о головной боли, ознобе, легкой температуре, утомляемости.

"В настоящее время нет никаких доказательств, указывающих на проблему с безопасностью этих вакцин", - отметил представитель. В США людям вводят препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.

В то же время, по его словам, "Центру по контролю и профилактике заболеваний США известно о сообщениях о смертях, наступивших после введения вакцины от COVID-19".
"Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил представитель Центра.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 20:45Распространение коронавируса
В Швейцарии шесть человек умерли после прививки от коронавируса
Он пояснила, что причины этих летальных исходов сейчас расследуются и должны быть подтверждены. "VAERS не определяет причину смерти. Установление причин смерти осуществляется должностным лицом, составляющим свидетельство о смерти, или патологоанатомом, проводящим вскрытие", - отметил представитель.

"На данный момент Центр по контролю и профилактике заболеваний США не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода с вакциной от COVID-19", - указал собеседник РИА Новости.

Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНью-Йорк (штат)Нью-Йорк (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Опрос показал, сколько компаний могут внедрить гибридный формат работы
06:06Исследователи оценили эффективность вакцины Pfizer после первой дозы
06:05В Госдепе рассказали об ожиданиях насчет работы с Россией по Ирану
05:57Netflix подтвердил: Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
Лента новостейМолния