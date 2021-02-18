https://ria.ru/20210218/vaktsinatsiya-1598101623.html
В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19
В штате Нью-Йорк 23 человека умерли после вакцинации от COVID-19
Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса – связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T22:43
2021-02-18T22:43
2021-02-18T22:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
нью-йорк (штат)
нью-йорк (город)
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости. Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк после вакцинации от коронавируса – связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить, сообщил РИА Новости представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США.В штате Нью-Йорк, как и во всех США, сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. К ним относятся пожилые (в первую очередь речь идет о тех, кому больше 75 лет, за ними следует категория людей старше 65), медработники, пациенты домов престарелых. Кроме того, к приоритетным группам сейчас относятся люди с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полиция, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны."Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил собеседник агентства.По его словам, на основании полученных и проанализированных данных, побочные эффекты, о которых сообщается, аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. Речь идет о головной боли, ознобе, легкой температуре, утомляемости.В то же время, по его словам, "Центру по контролю и профилактике заболеваний США известно о сообщениях о смертях, наступивших после введения вакцины от COVID-19"."Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил представитель Центра.Он пояснила, что причины этих летальных исходов сейчас расследуются и должны быть подтверждены. "VAERS не определяет причину смерти. Установление причин смерти осуществляется должностным лицом, составляющим свидетельство о смерти, или патологоанатомом, проводящим вскрытие", - отметил представитель.Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.
https://ria.ru/20210104/vaktsinatsiya-1591936530.html
https://ria.ru/20210205/privivka-1596252225.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, нью-йорк (штат), нью-йорк (город), сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 18 фев – РИА Новости.
Власти США изучают 23 случая смерти в штате Нью-Йорк
после вакцинации от коронавируса – связь между кончиной и принятием препарата пока не установлена, причины летальных исходов предстоит выяснить, сообщил РИА Новости представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний США
.
В штате Нью-Йорк, как и во всех США, сейчас проходит вакцинация приоритетных категорий жителей. К ним относятся пожилые (в первую очередь речь идет о тех, кому больше 75 лет, за ними следует категория людей старше 65), медработники, пациенты домов престарелых. Кроме того, к приоритетным группам сейчас относятся люди с хроническими заболеваниями независимо от их возраста, а также сотрудники экстренных служб: полиция, пожарные, работники общественного транспорта, почтальоны.
"Последние данные свидетельствуют о 643 случаях возникновения побочных эффектов после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил собеседник агентства.
По его словам, на основании полученных и проанализированных данных, побочные эффекты, о которых сообщается, аналогичны тем, которые наблюдались в клинических испытаниях. Речь идет о головной боли, ознобе, легкой температуре, утомляемости.
"В настоящее время нет никаких доказательств, указывающих на проблему с безопасностью этих вакцин", - отметил представитель. В США людям вводят препараты Moderna и Pfizer/BioNTech.
В то же время, по его словам, "Центру по контролю и профилактике заболеваний США известно о сообщениях о смертях, наступивших после введения вакцины от COVID-19".
"Система уведомления о побочных эффектах вакцин (VAERS) получила сведения о 23 случаях смерти после вакцинации от COVID-19 в штате Нью-Йорк", - отметил представитель Центра.
Он пояснила, что причины этих летальных исходов сейчас расследуются и должны быть подтверждены. "VAERS не определяет причину смерти. Установление причин смерти осуществляется должностным лицом, составляющим свидетельство о смерти, или патологоанатомом, проводящим вскрытие", - отметил представитель.
"На данный момент Центр по контролю и профилактике заболеваний США не получил подтверждения, свидетельствующего о связи какого-либо летального исхода с вакциной от COVID-19", - указал собеседник РИА Новости.
Во время первой волны коронавируса в США, которая пришлась на весну, Нью-Йорк
был центром эпидемии. В худшие дни в штате Нью-Йорк умирали более 700 человек в сутки, в больницы попадали более 3 тысяч.