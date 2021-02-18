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Проводящие вакцинацию организации будут передавать данные о "Спутнике V"
Проводящие вакцинацию организации будут передавать данные о "Спутнике V"
Медицинские организации, которые участвуют в вакцинации, ежедневно по окончании рабочего дня должны передавать данные об использовании вакцины, следует из... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:43
2021-02-18T15:43
2021-02-18T15:43
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Медицинские организации, которые участвуют в вакцинации, ежедневно по окончании рабочего дня должны передавать данные об использовании вакцины, следует из письма Минздрава РФ, опубликованного на сайте Росздравнадзора."В целях осуществления своевременного учета выбытия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения контроля за ее поставками в субъекты РФ просим обеспечить предоставление медицинскими организациями, участвующими в проведении вакцинации, сведений о выбытии из оборота вакцин в ФГИС МДЛП ежедневно по окончании рабочего дня либо в течение дня по факту использования вакцины", - говорится в тексте письма.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество