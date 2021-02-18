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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/vaktsinatsiya-1598036044.html
Проводящие вакцинацию организации будут передавать данные о "Спутнике V"
Проводящие вакцинацию организации будут передавать данные о "Спутнике V"
Медицинские организации, которые участвуют в вакцинации, ежедневно по окончании рабочего дня должны передавать данные об использовании вакцины, следует из... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:43
2021-02-18T15:43
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Медицинские организации, которые участвуют в вакцинации, ежедневно по окончании рабочего дня должны передавать данные об использовании вакцины, следует из письма Минздрава РФ, опубликованного на сайте Росздравнадзора."В целях осуществления своевременного учета выбытия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения контроля за ее поставками в субъекты РФ просим обеспечить предоставление медицинскими организациями, участвующими в проведении вакцинации, сведений о выбытии из оборота вакцин в ФГИС МДЛП ежедневно по окончании рабочего дня либо в течение дня по факту использования вакцины", - говорится в тексте письма.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

Проводящие вакцинацию организации будут передавать данные о "Спутнике V"

15:43 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Медицинские организации, которые участвуют в вакцинации, ежедневно по окончании рабочего дня должны передавать данные об использовании вакцины, следует из письма Минздрава РФ, опубликованного на сайте Росздравнадзора.
"В целях осуществления своевременного учета выбытия вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 и обеспечения контроля за ее поставками в субъекты РФ просим обеспечить предоставление медицинскими организациями, участвующими в проведении вакцинации, сведений о выбытии из оборота вакцин в ФГИС МДЛП ежедневно по окончании рабочего дня либо в течение дня по факту использования вакцины", - говорится в тексте письма.
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
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