https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598054443.html

Тестирование вакцины "Спутник Лайт" в Калининграде начнется 22 февраля

Тестирование вакцины "Спутник Лайт" в Калининграде начнется 22 февраля

Калининградцы смогут проверить эффективность новой вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" на базе Центра клинических исследований Балтийского федерального... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:05

2021-02-18T17:05

2021-02-18T17:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

балтийский федеральный университет

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 18 фев - РИА Новости. Калининградцы смогут проверить эффективность новой вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" на базе Центра клинических исследований Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков."Исследование по оценке эффективности и безопасности новой вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник Лайт" стартует в Центре клинических исследований БФУ имени Канта 22 февраля. Чтобы стать добровольцем, уточнить детали, противопоказания, необходимо обратиться к сотрудникам центра. В ближайшее время сюда поступит порядка 150 доз вакцины "Спутник Лайт", - сказал Лысков.Он отметил, что перед вакцинацией всех добровольцев осмотрят врачи, они пройдут обследование на наличие инфекции (ПЦР, антитела, выявление антигена), сдадут общеклинические анализы. Центр клинических исследований БФУ имени Канта в 2020 году первым в России провел вакцинацию 280 добровольцев вакциной "ЭпиВакКорона".Вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, которому также принадлежит разработка вакцины "Спутник V". В отличии от последней, лайт-версия предполагает вакцинацию с использованием одного введения препарата. Предполагается, что "Спутник Лайт" будет эффективным препаратом, прежде всего, для молодых людей или при необходимости быстрого формирования иммунной защиты.По данным регионального оперативного штаба по контролю за распространением новой коронавирусной инфекции, в Калининградской области "Спутником V" вакцинировано более 19 тысяч жителей, не считая военнослужащих и гражданский персонал частей Балтийского флота.По данным на 18 февраля, на COVID-19 в Калининградской области обследованы 544,5 тысячи человек, выявлено 27 046 случаев заражения (143 за последние сутки). С начала пандемии 24 360 человек выздоровели, умерли 242. Остаются под медицинским наблюдением почти 7 тысяч человек.

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598054178.html

https://ria.ru/20210212/vaktsina-1597217314.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, балтийский федеральный университет, калининград