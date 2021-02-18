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https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598054178.html
Эксперт рассказал о различиях российских вакцин
Эксперт рассказал о различиях российских вакцин
Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник V" - и отметил основные различия между ними. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:05
2021-02-18T17:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник V" - и отметил основные различия между ними.По его словам, по активности "Спутник V" - это усредненная версия, реакция на нее достаточно активная, в том числе - повышение температуры.По его словам, "КовиВак" больше подойдет молодым и людям среднего возраста с хорошим, крепким организмом, "ЭпиВакКорона" по степени воздействия на организм подойдет пожилым гражданам, а "Спутник V" - по показаниям.В свою очередь сенатор, хирург Юрий Архаров сообщил, что работа над вакцинами от коронавируса продолжается, разрабатывается более 20 видов вакцин, идет их доклиническое исследование.Отвечая на вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом, Архаров отметил, что "это возможно, по показаниям врача, если количество антител опустится до так называемой "серой зоны".
https://ria.ru/20210218/sputnik-1598016620.html
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597993817.html
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коронавирус в россии, общество

Эксперт рассказал о различиях российских вакцин

17:05 18.02.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина от COVID-19 "Гам Ковид Вак" (Спутник-V)
Вакцина от COVID-19 Гам Ковид Вак (Спутник-V) - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник V" - и отметил основные различия между ними.
"Вакцина, разработанная Центром "Вектор" "ЭпиВакКорона", является самой мягкой из вакцин, она искусственно синтезирована и будет давать меньше побочных последствий", - сказал законодатель в ходе брифинга в МИА "Россия Сегодня".
Вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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По его словам, по активности "Спутник V" - это усредненная версия, реакция на нее достаточно активная, в том числе - повышение температуры.
"Самый ядреной вакциной является разработка Центра Чумакова - "КовиВак". Она несет в себе большое количество антигенов, реакция организма на нее будет более выраженная, и в результате вырабатывается более стойкий иммунитет", - сказал Леонов.
Медицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 13:09Распространение коронавируса
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По его словам, "КовиВак" больше подойдет молодым и людям среднего возраста с хорошим, крепким организмом, "ЭпиВакКорона" по степени воздействия на организм подойдет пожилым гражданам, а "Спутник V" - по показаниям.
В свою очередь сенатор, хирург Юрий Архаров сообщил, что работа над вакцинами от коронавируса продолжается, разрабатывается более 20 видов вакцин, идет их доклиническое исследование.
Отвечая на вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом, Архаров отметил, что "это возможно, по показаниям врача, если количество антител опустится до так называемой "серой зоны".
 
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