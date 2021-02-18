https://ria.ru/20210218/vaktsina-1598054178.html

Эксперт рассказал о различиях российских вакцин

Эксперт рассказал о различиях российских вакцин

Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник V" - и отметил основные различия между ними. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:05

2021-02-18T17:05

2021-02-18T17:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенатор, врач Сергей Леонов охарактеризовал российские вакцины - "ЭпиВакКорона", "КовиВак" и "Спутник V" - и отметил основные различия между ними.По его словам, по активности "Спутник V" - это усредненная версия, реакция на нее достаточно активная, в том числе - повышение температуры.По его словам, "КовиВак" больше подойдет молодым и людям среднего возраста с хорошим, крепким организмом, "ЭпиВакКорона" по степени воздействия на организм подойдет пожилым гражданам, а "Спутник V" - по показаниям.В свою очередь сенатор, хирург Юрий Архаров сообщил, что работа над вакцинами от коронавируса продолжается, разрабатывается более 20 видов вакцин, идет их доклиническое исследование.Отвечая на вопрос, нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом, Архаров отметил, что "это возможно, по показаниям врача, если количество антител опустится до так называемой "серой зоны".

https://ria.ru/20210218/sputnik-1598016620.html

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597993817.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, общество