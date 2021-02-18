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В Кремле оценили ситуацию с совместным производством вакцин за рубежом

В Кремле оценили ситуацию с совместным производством вакцин за рубежом

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совместное производство российских вакцин от коронавируса за рубежом заработает в ближайшие дни и покроет потребности других... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:09

2021-02-18T13:09

2021-02-18T14:01

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

боливия

армения

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совместное производство российских вакцин от коронавируса за рубежом заработает в ближайшие дни и покроет потребности других стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается спроса на российскую вакцину за рубежом, он действительно высок. Он настолько высок, что существенно превышает производственные мощности. И для этого сейчас ведется очень активная работа по запуску, причем в самые ближайшие дни, производства российской вакцины в ряде зарубежных стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос, почему РФ продает за рубеж миллионы доз вакцины "Спутник V", но при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно."Производство в ряде зарубежных стран будет покрывать потребности заграницы, наше отечественное производство работает на внутренний рынок. Еще раз повторяю: абсолютным приоритетом является наш внутренний рынок и здоровье граждан Российской Федерации", - добавил представитель Кремля.Песков не стал уточнять, о каких странах идет речь, отметив, что соответствующая информация поступит по линии Российского фонда прямых инвестиций (РПФИ). Пресс-секретарь президента не исключил участия президента в онлайн-мероприятиях в связи с этим, добавив, что в ближайшие дни таких планов нет."Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами."Спутник V" пользуется высоким спросом во всем мире, и число государств Африки, желающих приобрести российскую вакцину, также увеличивается. "Спутник V" - одна из лучших вакцин в мире, которая станет важной частью национального портфеля вакцин Габона благодаря эффективности более 90%, безопасности, проверенной платформе, простой логистике и ряду других ключевых преимуществ", - приводятся в сообщении слова главы РФПИ Кирилла Дмитриева.Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане и Узбекистане.

боливия

армения

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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