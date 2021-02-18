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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597992464.html
В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах
В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах
В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:03
2021-02-18T13:03
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий песков
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах &lt;...&gt; сложился дефицит вакцины. Просто еще разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о темпах вакцинации.Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточенно, четко, без очередей, уточнил он. По его словам, такая же тенденция может быть в ряде других регионов.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий песков, москва, общество

В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах

13:03 18.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак" в процедурном кабинете
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <...> сложился дефицит вакцины. Просто еще разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о темпах вакцинации.
Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточенно, четко, без очередей, уточнил он. По его словам, такая же тенденция может быть в ряде других регионов.
 
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