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В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах
В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах
В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:03
2021-02-18T13:03
2021-02-18T13:03
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <...> сложился дефицит вакцины. Просто еще разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о темпах вакцинации.Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточенно, четко, без очередей, уточнил он. По его словам, такая же тенденция может быть в ряде других регионов.
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