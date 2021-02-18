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В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах

В Кремле оценили ситуацию с наличием вакцин от коронавируса в регионах

В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:03

2021-02-18T13:03

2021-02-18T13:03

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

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россия

коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Кремле не знают о нехватке вакцин от коронавируса в каком-либо из российских регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы не располагаем информацией о том, что где-то в каких-то регионах <...> сложился дефицит вакцины. Просто еще разгоняется, скажем так, разгоняется внутренний спрос на эту прививку", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о темпах вакцинации.Песков также отметил, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, нельзя сказать, что есть сильный ажиотаж. Все происходит отточенно, четко, без очередей, уточнил он. По его словам, такая же тенденция может быть в ряде других регионов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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