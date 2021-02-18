https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597991942.html

В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности

В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности

Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:02

2021-02-18T13:02

2021-02-18T13:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

еврокомиссия

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597855343_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_e353d8e77afc12b18e25a67eea79d47a.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая задалась вопросом, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины "Спутник V", при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно.Он отметил, что сейчас всячески разъясняются преимущества и "спасительный эффект" вакцинации от коронавируса, в этой работе задействованы и СМИ.

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, еврокомиссия, дмитрий песков, общество