https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597991942.html
В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности
В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности
Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:02
2021-02-18T13:02
2021-02-18T13:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
еврокомиссия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая задалась вопросом, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины "Спутник V", при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно.Он отметил, что сейчас всячески разъясняются преимущества и "спасительный эффект" вакцинации от коронавируса, в этой работе задействованы и СМИ.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html
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