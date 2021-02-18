Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597991942.html
В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности
В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности
Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:02
2021-02-18T13:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
еврокомиссия
дмитрий песков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597855343_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_e353d8e77afc12b18e25a67eea79d47a.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая задалась вопросом, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины "Спутник V", при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно.Он отметил, что сейчас всячески разъясняются преимущества и "спасительный эффект" вакцинации от коронавируса, в этой работе задействованы и СМИ.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597855343_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e19e331c6850c1bf27a897dd87cef3cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, россия, еврокомиссия, дмитрий песков, общество

В России для производства вакцин от COVID-19 задействовали все мощности

13:02 18.02.2021 (обновлено: 13:45 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре "Европейский" в Москве
Вакцина в холодильной установке в пункте вакцинации от коронавируса в торговом центре Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Все производственные мощности мобилизованы в России для производства прививок от коронавируса, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая задалась вопросом, почему Россия продает за рубеж миллионы доз вакцины "Спутник V", при этом внутри страны вакцинация идет довольно медленно.
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:03Распространение коронавируса
Начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
"Здесь можно сказать, что, во-первых, домашняя вакцинация является абсолютнейшим приоритетом для нас. Вы знаете, что вакцинация является добровольным процессом", - напомнил Песков.
Он отметил, что сейчас всячески разъясняются преимущества и "спасительный эффект" вакцинации от коронавируса, в этой работе задействованы и СМИ.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЕврокомиссияДмитрий ПесковОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Ямпольская назвала образы Мягкова бессмертными
14:25В Кремле прокомментировали публикации про Серышева
14:24В России сократилось число зарегистрированных безработных
14:22Епархия назвала заявления экс-схимонаха Сергия о взятках голословными
14:21В Анапе заложили капсулу времени с вакциной "Спутник V"
14:18Более 50 человек задержали в ходе беспорядков в Испании
14:16Песков заявил, что Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию
14:14Президент Польши выразил протест из-за приговора журналистам "Белсата"
14:14Андрея Мягкова похоронят на Троекуровском кладбище
14:14Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
14:12Медведев назвал смерть Мягкова невосполнимой утратой
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
Лента новостейМолния