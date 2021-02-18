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Третий этап испытаний вакцины "Спутник лайт" пройдет в Москве и ОАЭ
Третий этап испытаний вакцины "Спутник лайт" пройдет в Москве и ОАЭ
В основном этапе международных клинических исследований "Спутник Лайт" примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и ОАЭ, сообщил своем блоге... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:11
2021-02-18T11:59
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В основном этапе международных клинических исследований "Спутник Лайт" примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и ОАЭ, сообщил своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.По словам мэра, новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель.Для вакцинации "Спутником Лайт" нужно только один раз прийти в поликлинику. Иммунитет начнет образовываться через неделю после прививки и достигнет максимума спустя четыре недели.
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, оаэ

Третий этап испытаний вакцины "Спутник лайт" пройдет в Москве и ОАЭ

11:11 18.02.2021 (обновлено: 11:59 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ "Щелковский"
Пункт вакцинации от коронавируса в ТРЦ Щелковский - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В основном этапе международных клинических исследований "Спутник Лайт" примут участие шесть тысяч человек: по три тысячи из России и ОАЭ, сообщил своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" — наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель.
Для вакцинации "Спутником Лайт" нужно только один раз прийти в поликлинику. Иммунитет начнет образовываться через неделю после прививки и достигнет максимума спустя четыре недели.
 
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