https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html

Начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

Начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с четверга начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:03

2021-02-18T11:03

2021-02-18T11:32

вакцина "спутник лайт"

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с четверга начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт".По его словам, для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации."Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - говорится в сообщении.Собянин добавил, что потенциальные участники испытаний пройдут медобследование."Будьте готовы к постоянному медицинскому наблюдению: в течение шести месяцев после вакцинации (приемы врачей, мониторинг с помощью телемедицины, электронный дневник самочувствия)", - говорится в сообщении."Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.Собянин уточнил, что в основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597968738.html

москва

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2021

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