https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html
Начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
Начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с четверга начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:03
2021-02-18T11:03
2021-02-18T11:32
вакцина "спутник лайт"
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что с четверга начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт".По его словам, для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации."Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - говорится в сообщении.Собянин добавил, что потенциальные участники испытаний пройдут медобследование."Будьте готовы к постоянному медицинскому наблюдению: в течение шести месяцев после вакцинации (приемы врачей, мониторинг с помощью телемедицины, электронный дневник самочувствия)", - говорится в сообщении."Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.Собянин уточнил, что в основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597968738.html
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вакцина "спутник лайт", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
сообщил, что с четверга начинаются международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
.
"Сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" – наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель", - написал мэр.
По его словам, для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику, а иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.
"Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний", - говорится в сообщении.
Собянин добавил, что потенциальные участники испытаний пройдут медобследование.
"Будьте готовы к постоянному медицинскому наблюдению: в течение шести месяцев после вакцинации (приемы врачей, мониторинг с помощью телемедицины, электронный дневник самочувствия)", - говорится в сообщении.
"Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от COVID-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
Собянин уточнил, что в основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.