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Туризм
https://ria.ru/20210218/turtsiya-1597882857.html
В Турции отельеры распродают гостиницы
В Турции отельеры распродают гостиницы
С начала 2021 года в турецкой Анталье выставлено на продажу более 200 отелей, как небольших гостиниц, так и крупных туристических комплексов, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:19
2021-02-18T12:19
отели
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
туристы
кемер
анталья (провинция)
аланья (город)
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. С начала 2021 года в турецкой Анталье выставлено на продажу более 200 отелей, как небольших гостиниц, так и крупных туристических комплексов, сообщает TourDom.ru.По данным популярного в Турции сайта по недвижимости, больше всего объектов предлагается в районе Анталье Муратпаша: 56 отелей. На втором месте – Аланья, где новых хозяев ждут еще 40 средств размещения. В Кемере и Манавгате готовятся к продаже 39 и 33 гостиницы соответственно. Как пояснил Мехмет Дахаоглу, вице-президент Ассоциации туроператоров Аланьи, с начала пандемии на туристическом рынке страны сложилась очень сложная ситуация. Открытие границ с Россией и рядом европейских стран помогло отелям удержаться на плаву, но многие владельцы объектов не просто продают свою собственность, а переводят в статус жилой недвижимости, так как уже не верят в восстановление отрасли. Правда, по словам руководителя турагентства Марии Шекер, проживающей в Анталье, некоторые отельеры действительно уходят с рынка, но их места занимают новые. Сейчас гостиницы продаются со значительным дисконтом, однако их приобретают бизнесмены, для которых это отличная возможность для развития. "Кого-то такая ситуация привела к разорению, а для кого-то это время для хороших инвестиций. В любом случае отели будут открыты для российский туристов, а смена собственников их вряд ли побеспокоит", – объяснила эксперт.
https://ria.ru/20210120/turtsiya-1593875633.html
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отели, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, кемер, анталья (провинция), аланья (город), новости - туризм

В Турции отельеры распродают гостиницы

12:19 18.02.2021
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаТурецкая Анталья
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. С начала 2021 года в турецкой Анталье выставлено на продажу более 200 отелей, как небольших гостиниц, так и крупных туристических комплексов, сообщает TourDom.ru.
По данным популярного в Турции сайта по недвижимости, больше всего объектов предлагается в районе Анталье Муратпаша: 56 отелей. На втором месте – Аланья, где новых хозяев ждут еще 40 средств размещения. В Кемере и Манавгате готовятся к продаже 39 и 33 гостиницы соответственно.
Как пояснил Мехмет Дахаоглу, вице-президент Ассоциации туроператоров Аланьи, с начала пандемии на туристическом рынке страны сложилась очень сложная ситуация. Открытие границ с Россией и рядом европейских стран помогло отелям удержаться на плаву, но многие владельцы объектов не просто продают свою собственность, а переводят в статус жилой недвижимости, так как уже не верят в восстановление отрасли.
Правда, по словам руководителя турагентства Марии Шекер, проживающей в Анталье, некоторые отельеры действительно уходят с рынка, но их места занимают новые.
Сейчас гостиницы продаются со значительным дисконтом, однако их приобретают бизнесмены, для которых это отличная возможность для развития. "Кого-то такая ситуация привела к разорению, а для кого-то это время для хороших инвестиций. В любом случае отели будут открыты для российский туристов, а смена собственников их вряд ли побеспокоит", – объяснила эксперт.
Аэропорт Анталии, Турция - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 17:39Туризм
Россияне стали чаще отдыхать зимой в Турции и покупать там недвижимость
 
ТуризмОтелиКоронавирус COVID-19РоссияТуризмтуристыКемерАнталья (провинция)Аланья (город)Новости - Туризм
 
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