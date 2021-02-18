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Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона
Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе возможны "кадровые решения" из-за последствий циклона, сообщает правительство края. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:57
2021-02-18T08:57
михаил дегтярев
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе возможны "кадровые решения" из-за последствий циклона, сообщает правительство края.Согласно распоряжению Дегтярева, режим ЧС межмуниципального характера введен на территории Ванинского, Советско-Гаванского, Нанайского и Комсомольского районов, а силам РСЧС объявляется региональный уровень реагирования.Как уточнили в краевом комитете по гражданской защите, энергетики в регионе вторые сутки в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение, нарушенное снежным циклоном. На утро четверга количество обесточенных домов удалось сократить до 2850 (в среду их было более 3 тысяч). Без света остаются жилые дома в Троицком, Джонке, Иннокентьевке, Синде, Маяке в Нанайском районе, в селе Селихино Комсомольского района, селе Хальгасо Солнечного района, в Советской Гавани, в Ванине и Октябрьском Ванинского района.Штормовым ветром в разгар стихии сразу в нескольких районах повредило, а местами полностью сорвало кровли со зданий. По уточненным данным, предстоит отремонтировать 45 строений: 13 - в Советско-Гаванском районе, 20 - в Ванинском, 12 – в Нанайском. Администрации этих муниципалитетов совместно с правительством региона определяют источники финансирования и график выполнения восстановительных работ."По восстановлению два варианта: если у района есть понимание, здесь ФЗ-44 действует в определенной мере, он позволяет отобрать подрядчика, который может эти работы качественно выполнить. Если внутри района такие компании есть – они будут заниматься, если нет – мы готовы представить пул компаний, которые могут это делать", - приводятся в сообщении слова и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭКУ и ЖКХ Дария Тюрина.Зампредседателя краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов на заседании КЧС поднял вопрос о низком качестве контроля за выполнением ремонтов не только многоквартирных домов, но и в учреждениях образования и здравоохранения: многие сорванные крыши были обновлены совсем недавно."Лично проконтролирую, как будут ликвидировать последствия циклона", - подытожил заседание КЧС Дегтярев.
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РИА Новости
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михаил дегтярев, хабаровский край, происшествия

Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона

08:57 18.02.2021
 
© Фото : @sovgavanrf/InstagramПоследствия циклона в Советской Гавани
Последствия циклона в Советской Гавани - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @sovgavanrf/Instagram
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе возможны "кадровые решения" из-за последствий циклона, сообщает правительство края.
Согласно распоряжению Дегтярева, режим ЧС межмуниципального характера введен на территории Ванинского, Советско-Гаванского, Нанайского и Комсомольского районов, а силам РСЧС объявляется региональный уровень реагирования.
"Восемь районов края вовремя не ввели режим повышенной готовности, хотя МЧС – за что мы им признательны – заблаговременно дало информацию о надвигающемся циклоне. По этому поводу тоже проведем разбор и, возможно, примем кадровые решения", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора, сказанные на заседании КЧС в Советской Гавани в четверг.
Как уточнили в краевом комитете по гражданской защите, энергетики в регионе вторые сутки в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение, нарушенное снежным циклоном. На утро четверга количество обесточенных домов удалось сократить до 2850 (в среду их было более 3 тысяч). Без света остаются жилые дома в Троицком, Джонке, Иннокентьевке, Синде, Маяке в Нанайском районе, в селе Селихино Комсомольского района, селе Хальгасо Солнечного района, в Советской Гавани, в Ванине и Октябрьском Ванинского района.
Штормовым ветром в разгар стихии сразу в нескольких районах повредило, а местами полностью сорвало кровли со зданий. По уточненным данным, предстоит отремонтировать 45 строений: 13 - в Советско-Гаванском районе, 20 - в Ванинском, 12 – в Нанайском. Администрации этих муниципалитетов совместно с правительством региона определяют источники финансирования и график выполнения восстановительных работ.
"По восстановлению два варианта: если у района есть понимание, здесь ФЗ-44 действует в определенной мере, он позволяет отобрать подрядчика, который может эти работы качественно выполнить. Если внутри района такие компании есть – они будут заниматься, если нет – мы готовы представить пул компаний, которые могут это делать", - приводятся в сообщении слова и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭКУ и ЖКХ Дария Тюрина.
Зампредседателя краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов на заседании КЧС поднял вопрос о низком качестве контроля за выполнением ремонтов не только многоквартирных домов, но и в учреждениях образования и здравоохранения: многие сорванные крыши были обновлены совсем недавно.
"Лично проконтролирую, как будут ликвидировать последствия циклона", - подытожил заседание КЧС Дегтярев.
© Фото : @novostivanino/InstagramПоследствия циклона в Ванинском районе
Последствия циклона в Ванинском районе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @novostivanino/Instagram
Последствия циклона в Ванинском районе
 
Михаил ДегтяревХабаровский крайПроисшествия
 
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