https://ria.ru/20210218/tsiklon-1597945791.html

Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона

Дегтярев провел совещание по ликвидации последствий циклона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе возможны "кадровые решения" из-за последствий циклона, сообщает правительство края. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:57

2021-02-18T08:57

2021-02-18T08:57

михаил дегтярев

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 18 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регионе возможны "кадровые решения" из-за последствий циклона, сообщает правительство края.Согласно распоряжению Дегтярева, режим ЧС межмуниципального характера введен на территории Ванинского, Советско-Гаванского, Нанайского и Комсомольского районов, а силам РСЧС объявляется региональный уровень реагирования.Как уточнили в краевом комитете по гражданской защите, энергетики в регионе вторые сутки в круглосуточном режиме восстанавливают электроснабжение, нарушенное снежным циклоном. На утро четверга количество обесточенных домов удалось сократить до 2850 (в среду их было более 3 тысяч). Без света остаются жилые дома в Троицком, Джонке, Иннокентьевке, Синде, Маяке в Нанайском районе, в селе Селихино Комсомольского района, селе Хальгасо Солнечного района, в Советской Гавани, в Ванине и Октябрьском Ванинского района.Штормовым ветром в разгар стихии сразу в нескольких районах повредило, а местами полностью сорвало кровли со зданий. По уточненным данным, предстоит отремонтировать 45 строений: 13 - в Советско-Гаванском районе, 20 - в Ванинском, 12 – в Нанайском. Администрации этих муниципалитетов совместно с правительством региона определяют источники финансирования и график выполнения восстановительных работ."По восстановлению два варианта: если у района есть понимание, здесь ФЗ-44 действует в определенной мере, он позволяет отобрать подрядчика, который может эти работы качественно выполнить. Если внутри района такие компании есть – они будут заниматься, если нет – мы готовы представить пул компаний, которые могут это делать", - приводятся в сообщении слова и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам ТЭКУ и ЖКХ Дария Тюрина.Зампредседателя краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов на заседании КЧС поднял вопрос о низком качестве контроля за выполнением ремонтов не только многоквартирных домов, но и в учреждениях образования и здравоохранения: многие сорванные крыши были обновлены совсем недавно."Лично проконтролирую, как будут ликвидировать последствия циклона", - подытожил заседание КЧС Дегтярев.

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил дегтярев, хабаровский край, происшествия