https://ria.ru/20210218/tsenzura-1598091779.html

В России определили порядок ведения реестра цензурирующих СМИ сайтов

В России определили порядок ведения реестра цензурирующих СМИ сайтов

Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра интернет-ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T20:42

2021-02-18T20:42

2021-02-18T20:42

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Роскомнадзор разработал порядок ведения реестра интернет-ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, гарантирующих, в том числе, свободу массовой информации, и состава содержащейся в нем информации, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных актов.В январе вступил в силу закон, по которому владелец интернет-ресурса может быть признан причастным к нарушениям прав и свобод человека, если ограничил распространение общественно значимой информации на территории РФ, в том числе материалов зарегистрированных СМИ, по признакам национальности, языка, происхождения, места жительства и работы, отношения к религии и (или) в связи с введением иностранными государствами санкций в отношении РФ, ее граждан или юрлиц. Решение о признании сайта нарушителем принимает Генпрокуратура по согласованию с МИД. Роскомнадзор вносит такие сайты в реестр нарушителей, а владельцу направляет требование прекратить нарушения. При неисполнении требования может вводиться ограничение доступа к ресурсу.По этому закону Роскомнадзор должен определить порядок ведения такого реестра.Как говорится в подготовленном Роскомнадзором проекте приказа, включение владельцев в реестр осуществляется на основании решения, которое принимается генеральным прокурором РФ или его заместителями по согласованию с МИД РФ. Решение незамедлительно направляется в Роскомнадзор. В течение суток с момента поступления решения Роскомнадзор формирует запись в реестре.В реестр, помимо информации о владельце ресурса и хостинг-провайдере, вносятся сведения, связанные с организацией взаимодействия Роскомнадзора с владельцем ресурса и хостинг-провайдером, в том числе о дате и времени направления им требования о необходимости прекращения нарушения. Также в реестр включаются сведения о принятии мер по полному или частичному ограничению доступа к ресурсу, нарушившему закон. Согласно проекту, Роскомнадзор в течение трех рабочих дней со дня внесения записи в реестр размещает сведения, содержащиеся в нем, на своем официальном сайте.В случае отмены решения о признании владельца ресурса нарушителем Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор уведомление. В течение суток после этого Роскомнадзор исключает информацию о владельце ресурса из реестра. При этом в реестре сохраняется персонифицированная история изменений записей с указанием даты и времени создания записей, изменения их состояния и исключения.

https://ria.ru/20210114/tsenzura-1593100717.html

https://ria.ru/20201203/baltnews-1587519811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, общество