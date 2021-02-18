https://ria.ru/20210218/sud-1597988723.html

Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot

Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot

Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:47

2021-02-18T12:47

2021-02-18T13:46

альянс врачей

россия

любовь соболь

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

pussy riot

мария алехина

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По этому делу под домашний арест отправились, в том числе, брат Алексея Навального Олег, которому Мосгорсуд сегодня разрешил "переехать" в другую квартиру, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210218/navalnyy-1597985085.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия