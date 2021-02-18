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Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot
Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot
Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:47
2021-02-18T13:46
альянс врачей
россия
любовь соболь
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
pussy riot
мария алехина
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По этому делу под домашний арест отправились, в том числе, брат Алексея Навального Олег, которому Мосгорсуд сегодня разрешил "переехать" в другую квартиру, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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альянс врачей, россия, любовь соболь, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, pussy riot, мария алехина, происшествия

Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot

12:47 18.02.2021 (обновлено: 13:46 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда
Мария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марии Алехиной", - сказал собеседник агентства.
Олег Навальный в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
12:30
Брату Навального разрешили отбывать домашний арест в другой квартире
По этому делу под домашний арест отправились, в том числе, брат Алексея Навального Олег, которому Мосгорсуд сегодня разрешил "переехать" в другую квартиру, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Альянс врачейРоссияЛюбовь СобольФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйPussy RiotМария АлехинаПроисшествия
 
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