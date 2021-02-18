Мосгорсуд признал законным домашний арест Алехиной из Pussy Riot
12:47 18.02.2021 (обновлено: 13:46 18.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМария Алёхина в зале заседаний Московского городского суда
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным домашний арест участницы группы Pussy Riot Марии Алехиной по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы от 29 января об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Марии Алехиной", - сказал собеседник агентства.
По этому делу под домашний арест отправились, в том числе, брат Алексея Навального Олег, которому Мосгорсуд сегодня разрешил "переехать" в другую квартиру, пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, юрист ФБК* Любовь Соболь и глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева.
Согласно материалам уголовного дела, из-за призывов фигурантов люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания". Соответствующая статья УК РФ предполагает до двух лет колонии.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента