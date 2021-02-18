https://ria.ru/20210218/sputnikv-1597983241.html

СМИ: партию вакцины "Спутник V" для Сан-Марино задержали на таможне

СМИ: партию вакцины "Спутник V" для Сан-Марино задержали на таможне

Партия российской вакцины "Спутник V", предназначенная для находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино, была задержана на итальянской таможне в РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:18

2021-02-18T12:18

2021-02-18T12:18

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сан-марино

милан

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597151259_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_2688d4a26020dc9306ed13ccc935f70b.jpg

РИМ, 18 фев – РИА Новости, Сергей Старцев. Партия российской вакцины "Спутник V", предназначенная для находящейся на Апеннинском полуострове Республики Сан-Марино, была задержана на итальянской таможне в Милане, сообщила в четверг санмаринская газета La Serenissima.Согласно информации издания, партия российского препарата от коронавирусной инфекции была заблокирована итальянскими таможенными властями в связи с тем, что данная вакцина пока не получила регистрацию и разрешение к применению Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) и не может ввозиться на территорию ЕС.Ранее РИА Новости из информированных источников в Сан-Марино стало известно, что власти этой республики, которая со всех сторон окружена территорией Италии, намерены использовать для борьбы с COVID-19 российскую вакцину "Спутник V". Источники пояснили, что эта страна не может рассчитывать на централизованные поставки вакцин от коронавируса по линии Евросоюза, поскольку не является членом ЕС.В январе между медицинскими властями Сан-Марино и министерством здравоохранения Италии была достигнута договоренность о том, что итальянские власти в рамках двустороннего сотрудничества поставят в эту республику, население которой составляет чуть более 33 тысяч граждан, препараты для вакцинации 25 тысяч человек. Однако до сих пор эти поставки не были осуществлены и кампания по вакцинации населения от COVID-19 в республике пока так и не началась. В сложившейся ситуации власти Сан-Марино стали изучать вопрос о возможности использования для вакцинации препарата "Спутник V" и установили соответствующие контакты, в том числе, с Российским фондом прямых инвестиций.Во вторник газета La Serenissima сообщила о возможности скорой доставки в Сан-Марино партии российской вакцины, назвав это "операцией высокой дипломатии, реализованной благодаря отношениям, существующим между Республикой Сан-Марино и Россией".В конце января прошлого года в Сан-Марино была создана специальная координационная группа по чрезвычайным медико-санитарным ситуациям для противодействия распространению COVID-19. Согласно ее данным, с начала эпидемии в республике были зафиксированы 3317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели почти 3 тысячи человек, жертвами стали 72 гражданина.Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже было одобрено более чем в 20 странах.

сан-марино

милан

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сан-марино, милан, италия, в мире