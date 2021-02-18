https://ria.ru/20210218/sputnik-1598076620.html

"Лучше умереть с США?" Бывший вице-президент ПАСЕ оценила "Спутник V"

"Лучше умереть с США?" Бывший вице-президент ПАСЕ оценила "Спутник V"

Чешский политик и бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова в разговоре с изданием Parlamentní Listy раскритиковала политику ряда западных стран в отношении... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T18:48

2021-02-18T18:48

2021-02-18T19:43

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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российский фонд прямых инвестиций

чехия

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Чешский политик и бывший вице-президент ПАСЕ Анна Чурдова в разговоре с изданием Parlamentní Listy раскритиковала политику ряда западных стран в отношении российской вакцины "Спутник V".Она напомнила, что эффективность препарата превышает 91 процент, а результаты исследований, в том числе и международных, указывают на его безопасность.Журналист поинтересовался, смогла бы ли Чурдова привиться российской вакциной, на что политик ответила утвердительно. Она также отметила, что отказ некоторых европейских стран от российской вакцины прежде всего вредит их жителям. "Лучше умереть с США, чем жить с Россией? Серьезно? На первом месте должна стоять человеческая жизнь, а далеко позади — прибыли", — подчеркнула она.Власти Чехии рассматривают вопрос о возможной закупке российской вакцины "Спутник V". В частности, премьер Андрей Бабиш посетил Венгрию и Сербию, так как эти страны уже имеют опыт использования российского препарата. При этом Бабиш еще раз подчеркнул, что "Спутник V" может применяться в Чехии лишь после того, как будет одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕМА 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597968057.html

https://ria.ru/20210217/almaz-1597780286.html

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