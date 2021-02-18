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В МИД сожалеют, что в ОБСЕ отклонили инициативу по Минским соглашениям
В МИД сожалеют, что в ОБСЕ отклонили инициативу по Минским соглашениям
Москва сожалеет, что нормандские партнеры не поддержали российскую инициативу в ОБСЕ к годовщине минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T16:47
2021-02-18T16:47
2021-02-18T16:50
россия
обсе
мария захарова
александр лукашевич
москва
украина
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что нормандские партнеры не поддержали российскую инициативу в ОБСЕ к годовщине минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщил ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, ряд стран-членов организации выступили против инициативы России сделать заявление постоянного совета организации в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса."Особое сожаление вызывает то, что проект не поддержали наши нормандские партнеры - Германия и Франция, а также Швеция", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, из уст украинского руководства все чаще стали звучать заявления, связанные с попытками исказить или подвергнуть ревизии содержание прописанных в соглашениях шагов по урегулированию."К сожалению, должной реакции со стороны и международных организаций, ну, в том числе и Франции и Германии как посредников мирного процесса мы не слышали, реакции соответствующей не поступало", - отметила она.
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россия, обсе, мария захарова, александр лукашевич, москва, украина, в мире
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Москва сожалеет, что нормандские партнеры не поддержали российскую инициативу в ОБСЕ
к годовщине минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Как сообщил ранее представитель России
при ОБСЕ Александр Лукашевич
, ряд стран-членов организации выступили против инициативы России сделать заявление постоянного совета организации в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине
. Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса.
"Особое сожаление вызывает то, что проект не поддержали наши нормандские партнеры - Германия и Франция, а также Швеция", - сказала Захарова на брифинге.
По словам Захаровой, из уст украинского руководства все чаще стали звучать заявления, связанные с попытками исказить или подвергнуть ревизии содержание прописанных в соглашениях шагов по урегулированию.
"К сожалению, должной реакции со стороны и международных организаций, ну, в том числе и Франции и Германии как посредников мирного процесса мы не слышали, реакции соответствующей не поступало", - отметила она.