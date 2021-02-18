https://ria.ru/20210218/soglasheniya-1598050503.html

В МИД сожалеют, что в ОБСЕ отклонили инициативу по Минским соглашениям

В МИД сожалеют, что в ОБСЕ отклонили инициативу по Минским соглашениям

Москва сожалеет, что нормандские партнеры не поддержали российскую инициативу в ОБСЕ к годовщине минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:47

2021-02-18T16:47

2021-02-18T16:50

россия

обсе

мария захарова

александр лукашевич

москва

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва сожалеет, что нормандские партнеры не поддержали российскую инициативу в ОБСЕ к годовщине минских договоренностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Как сообщил ранее представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, ряд стран-членов организации выступили против инициативы России сделать заявление постоянного совета организации в поддержку выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине. Решения в ОБСЕ принимаются на основе консенсуса."Особое сожаление вызывает то, что проект не поддержали наши нормандские партнеры - Германия и Франция, а также Швеция", - сказала Захарова на брифинге.По словам Захаровой, из уст украинского руководства все чаще стали звучать заявления, связанные с попытками исказить или подвергнуть ревизии содержание прописанных в соглашениях шагов по урегулированию."К сожалению, должной реакции со стороны и международных организаций, ну, в том числе и Франции и Германии как посредников мирного процесса мы не слышали, реакции соответствующей не поступало", - отметила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/donbass-1597915226.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, мария захарова, александр лукашевич, москва, украина, в мире