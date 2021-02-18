Прокуратура сочла 15-летний приговор Шестуну законным
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 18 фев - РИА Новости. Прокурор попросила суд признать законным 15-летний приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, а также отклонить апелляционные жалобы его защитников, передает корреспондент РИА Новости из зала Мособлсуда.
"Приговор Подольского городского суда является законным и обоснованным, доводы апелляционных жалоб являются необоснованными. В связи с этим мы просим оставить приговор без изменений", - заявил прокурор.
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Сегодня в Мособлсуде рассматриваются жалобы защиты на приговор Шестуну. При рассмотрении дела в Подольском горсуде обвинение запрашивало для бывшего чиновника 20 лет колонии строгого режима и 50-миллионный штраф.
Защита попросила апелляционную инстанцию отменить приговор нижестоящей и оправдать Шестуна, так как "его вина в инкриминируемых преступлениях не была доказана". Сам бывший глава района подчеркнул, что "без смеха смотреть на выписанный приговор невозможно, нет ни одного документа, ничего, что подтверждало бы" его вину.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.
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Шестуна признали виновным во взяточничестве, мошенничестве, отмывании преступных доходов, а также незаконном участии в предпринимательской деятельности. В частности, по версии СК РФ, Шестун в 2003-2018 годах через доверенных лиц создал 47 фирм, которым раздавал земельные участки вне конкурсных процедур и предоставлял бюджетные кредиты по минимальной ставке.
По искам Генпрокуратуры у Шестуна и соответчиков судами изъяты объекты недвижимости, машины, речной транспорт и многое другое на сумму порядка 11 миллиардов рублей. По мнению ГП РФ, все эти активы Шестун вывел из фондов госсобственности или приобрел на полученные преступным путем средства, что "привело к его существенному обогащению".
Шестун находится под стражей с середины июня 2018 года.
Другие фигуранты уголовного дела - Борис Криводубский и Сергей Самсонов - объявлены в международный розыск.
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