https://ria.ru/20210218/selkhoztekhnika-1598028132.html
В Липецкой области к посевной закупили новую сельхозтехнику
В Липецкой области к посевной закупили новую сельхозтехнику
Власти Липецкой области к старту посевной кампании закупили почти 800 единиц новой сельскохозяйственной техники общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:27
2021-02-18T15:27
2021-02-18T15:27
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
экономика
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ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области к старту посевной кампании закупили почти 800 единиц новой сельскохозяйственной техники общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что приобретены 129 тракторов, один кормоуборочный и 108 зерноуборочных комбайнов и 542 единицы прочей сельскохозяйственной техники.По мнению главы региона, регулярное обновление инженерно-технического парка сельхозпредприятий области – одна из главных составляющих рекордно высоких достижений в региональном агропромышленного-комплекса. Так, объём сельхозпродукции, произведённой всеми товаропроизводителями в 2020 году, в стоимостном выражении составил почти 163 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах производство продукции сельского хозяйства выросло на 6,6%, при этом прирост производства продукции растениеводства составил 8,4%.Закупка новой техники продолжается и в этом году. По данным регионального управления сельского хозяйства, предприятиями региона уже приобретены 22 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов и 35 единиц прочей сельхозтехники.
https://ria.ru/20210217/dopsredstva-1597818165.html
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игорь артамонов, липецкая область, экономика
ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости.
Власти Липецкой области
к старту посевной кампании закупили почти 800 единиц новой сельскохозяйственной техники общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
Он уточнил, что приобретены 129 тракторов, один кормоуборочный и 108 зерноуборочных комбайнов и 542 единицы прочей сельскохозяйственной техники.
По мнению главы региона, регулярное обновление инженерно-технического парка сельхозпредприятий области – одна из главных составляющих рекордно высоких достижений в региональном агропромышленного-комплекса. Так, объём сельхозпродукции, произведённой всеми товаропроизводителями в 2020 году, в стоимостном выражении составил почти 163 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах производство продукции сельского хозяйства выросло на 6,6%, при этом прирост производства продукции растениеводства составил 8,4%.
"Достижение высоких результатов в отрасли растениеводства невозможно без покупки новой высокопроизводительной техники и использования последних разработок научно-технического прогресса", - отметил губернатор.
Закупка новой техники продолжается и в этом году. По данным регионального управления сельского хозяйства, предприятиями региона уже приобретены 22 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов и 35 единиц прочей сельхозтехники.