https://ria.ru/20210218/selkhoztekhnika-1598028132.html

В Липецкой области к посевной закупили новую сельхозтехнику

В Липецкой области к посевной закупили новую сельхозтехнику

Власти Липецкой области к старту посевной кампании закупили почти 800 единиц новой сельскохозяйственной техники общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщил... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:27

2021-02-18T15:27

2021-02-18T15:27

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598029150_0:41:1001:604_1920x0_80_0_0_0c703c5fc81301cb44ac5239b884bf2b.jpg

ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области к старту посевной кампании закупили почти 800 единиц новой сельскохозяйственной техники общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что приобретены 129 тракторов, один кормоуборочный и 108 зерноуборочных комбайнов и 542 единицы прочей сельскохозяйственной техники.По мнению главы региона, регулярное обновление инженерно-технического парка сельхозпредприятий области – одна из главных составляющих рекордно высоких достижений в региональном агропромышленного-комплекса. Так, объём сельхозпродукции, произведённой всеми товаропроизводителями в 2020 году, в стоимостном выражении составил почти 163 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах производство продукции сельского хозяйства выросло на 6,6%, при этом прирост производства продукции растениеводства составил 8,4%.Закупка новой техники продолжается и в этом году. По данным регионального управления сельского хозяйства, предприятиями региона уже приобретены 22 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов и 35 единиц прочей сельхозтехники.

https://ria.ru/20210217/dopsredstva-1597818165.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, экономика