https://ria.ru/20210218/roskosmos-1597947143.html

"Роскосмос" анализирует информацию о сбое при стыковке "Прогресса" с МКС

"Роскосмос" анализирует информацию о сбое при стыковке "Прогресса" с МКС

Специалисты "Роскосмоса" ведут сбор и анализ информации о причинах отклонений в работе системы сближения на грузовом корабле "Прогресс МС-16", в результате чего РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:09

2021-02-18T09:09

2021-02-18T09:09

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

центр управления полетами

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Специалисты "Роскосмоса" ведут сбор и анализ информации о причинах отклонений в работе системы сближения на грузовом корабле "Прогресс МС-16", в результате чего пришлось прибегнуть к ручной стыковке к МКС, заявили РИА Новости в госкорпорации."Не комментируем (версии - ред.) до завершения работы специалистов, которые собирают и анализируют информацию", - сказали в пресс-службе."Грузовик" должен был причалить к модулю "Пирс" МКС в автоматическом режиме 17 февраля, однако примерно на 20 метрах до станции космонавт Сергей Рыжиков по команде Центра управления полетами взял управление "Прогрессом" на себя. Это было сделано из-за отклонений корабля от оси стыковки. Ручная стыковка прошла успешно.Причины сбоя неизвестны. Видео с камер, которые снимали грузовой корабль "Прогресс МС-16" при его запуске, может помочь разобраться с нештатной ситуацией, заявил ранее генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

https://ria.ru/20210217/kosmos-1597817147.html

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2021

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сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), центр управления полетами, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин