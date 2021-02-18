https://ria.ru/20210218/reproduktor-1598015821.html

В Тюменской области построят репродуктор индейки за пять млрд рублей

В Тюменской области построят репродуктор индейки за пять млрд рублей

В Исетском районе Тюменской области будет создан племенной репродуктор индейки, инвестор намерен вложить в создание объекта порядка пяти миллиардов рублей,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:36

2021-02-18T14:36

2021-02-18T14:35

тюменская область

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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. В Исетском районе Тюменской области будет создан племенной репродуктор индейки, инвестор намерен вложить в создание объекта порядка пяти миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.Новый комплекс будет производить до 12 миллионов штук инкубационного яйца в год. Основными потребителями станут собственные птицеводческие комплексы по производству и переработке индейки компании "Дамате", расположенные в Пензенской и Ростовской областях.В пресс-службе отмечают, что проект создаст возможности для развития племенного дела на территории региона вплоть до создания селекционно-генетического центра. Строительство нового предприятия, оснащенного современным технологическим оборудованием, позволит занять ниши на российском рынке в сфере производства инкубационного яйца индейки. "Важно то, что запуск репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта, а также увеличить производственные показатели за счет оптимизации логистики", - заявили в пресс-службе.По словам заместителя генерального директора — начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Боброва, всего в Исетском районе будут построены десять птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. По данным пресс-службы, общая емкость рынка мяса индейки в России оценивается в 600 тысяч тонн в год, при этом до 50 тысяч тонн может уходить на экспорт.

https://ria.ru/20210216/biblioteki-1597741122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозбанк