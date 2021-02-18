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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области построят репродуктор индейки за пять млрд рублей
В Тюменской области построят репродуктор индейки за пять млрд рублей
В Исетском районе Тюменской области будет создан племенной репродуктор индейки, инвестор намерен вложить в создание объекта порядка пяти миллиардов рублей,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:36
2021-02-18T14:35
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. В Исетском районе Тюменской области будет создан племенной репродуктор индейки, инвестор намерен вложить в создание объекта порядка пяти миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.Новый комплекс будет производить до 12 миллионов штук инкубационного яйца в год. Основными потребителями станут собственные птицеводческие комплексы по производству и переработке индейки компании "Дамате", расположенные в Пензенской и Ростовской областях.В пресс-службе отмечают, что проект создаст возможности для развития племенного дела на территории региона вплоть до создания селекционно-генетического центра. Строительство нового предприятия, оснащенного современным технологическим оборудованием, позволит занять ниши на российском рынке в сфере производства инкубационного яйца индейки. "Важно то, что запуск репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта, а также увеличить производственные показатели за счет оптимизации логистики", - заявили в пресс-службе.По словам заместителя генерального директора — начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Боброва, всего в Исетском районе будут построены десять птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада. По данным пресс-службы, общая емкость рынка мяса индейки в России оценивается в 600 тысяч тонн в год, при этом до 50 тысяч тонн может уходить на экспорт.
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россельхозбанк

В Тюменской области построят репродуктор индейки за пять млрд рублей

14:36 18.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкИндюки на ферме в Тюменской области
Индюки на ферме в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Наталья Горшкова
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ТЮМЕНЬ, 18 фев - РИА Новости. В Исетском районе Тюменской области будет создан племенной репродуктор индейки, инвестор намерен вложить в создание объекта порядка пяти миллиардов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Решением экспертного совета проект включен в реестр инвестиционных проектов региона и находится на сопровождении фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Проект будет реализован в рамках подписанного летом 2020 года трехстороннего соглашения между правительством области, группой компаний "Дамате" и "Россельхозбанком", - говорится в пресс-релизе.
Новый комплекс будет производить до 12 миллионов штук инкубационного яйца в год. Основными потребителями станут собственные птицеводческие комплексы по производству и переработке индейки компании "Дамате", расположенные в Пензенской и Ростовской областях.
В пресс-службе отмечают, что проект создаст возможности для развития племенного дела на территории региона вплоть до создания селекционно-генетического центра. Строительство нового предприятия, оснащенного современным технологическим оборудованием, позволит занять ниши на российском рынке в сфере производства инкубационного яйца индейки. "Важно то, что запуск репродуктора позволит значительно снизить зависимость от импорта, а также увеличить производственные показатели за счет оптимизации логистики", - заявили в пресс-службе.
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16 февраля, 18:33Тюменская область
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По словам заместителя генерального директора — начальника отдела сопровождения инвестиционных проектов фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Александра Боброва, всего в Исетском районе будут построены десять птицеводческих площадок: пять — для ремонтного молодняка и столько же для родительского стада.
"Для реализации проекта мы подобрали земельные участки, часть из которых планируется предоставить в аренду без проведения торгов. Начало строительства запланировано на конец первого квартала 2021 года, в целом на стойку уйдёт полтора года. Реализуемый инвестиционный проект обеспечит около 200 новых рабочих мест",  - отметил Бобров.
По данным пресс-службы, общая емкость рынка мяса индейки в России оценивается в 600 тысяч тонн в год, при этом до 50 тысяч тонн может уходить на экспорт.
 
Тюменская областьРоссельхозбанк
 
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