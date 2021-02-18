https://ria.ru/20210218/rekonstruktsiya-1598055589.html

В Липецке реконструировали поликлинику

В Липецке реконструировали поликлинику

Власти Липецкой области реконструировали поликлинику при липецкой областной клинической больнице в рамках проекта "Бережливая поликлиника", на эти цели были... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:32

2021-02-18T17:32

2021-02-18T18:11

липецкая область

игорь артамонов

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598057280_0:7:800:457_1920x0_80_0_0_03ab0349cf7c880a2a064b85edadc97d.jpg

ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области реконструировали поликлинику при липецкой областной клинической больнице в рамках проекта "Бережливая поликлиника", на эти цели были выделены 15 миллионов рублей из областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в обновленном медучреждении прием ведут 30 врачей по 19 специальностям, обслуживая по 600-650 человек в смену.Артамонов отметил, что в поликлинике создана новая модель регистратуры, а также осуществлена организация доступной среды. В процессе ремонта были учтены пожелания пациентов. Изменились рабочие места регистраторов, ведение документации теперь осуществляется в электронном виде, а это значит, что и время ожидания у стойки регистратора для пациента займет всего несколько минут.

https://ria.ru/20210217/privivka-1597892039.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, здоровье - общество