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Липецкая область
https://ria.ru/20210218/rekonstruktsiya-1598055589.html
В Липецке реконструировали поликлинику
В Липецке реконструировали поликлинику
Власти Липецкой области реконструировали поликлинику при липецкой областной клинической больнице в рамках проекта "Бережливая поликлиника", на эти цели были... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:32
2021-02-18T18:11
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
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ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области реконструировали поликлинику при липецкой областной клинической больнице в рамках проекта "Бережливая поликлиника", на эти цели были выделены 15 миллионов рублей из областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в обновленном медучреждении прием ведут 30 врачей по 19 специальностям, обслуживая по 600-650 человек в смену.Артамонов отметил, что в поликлинике создана новая модель регистратуры, а также осуществлена организация доступной среды. В процессе ремонта были учтены пожелания пациентов. Изменились рабочие места регистраторов, ведение документации теперь осуществляется в электронном виде, а это значит, что и время ожидания у стойки регистратора для пациента займет всего несколько минут.
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игорь артамонов, здоровье - общество

В Липецке реконструировали поликлинику

17:32 18.02.2021 (обновлено: 18:11 18.02.2021)
 
© Фото : Информационный портал Управления здравоохранения Липецкой области"Бережливая поликлиника" в Липецкой области
Бережливая поликлиника в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Информационный портал Управления здравоохранения Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 18 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области реконструировали поликлинику при липецкой областной клинической больнице в рамках проекта "Бережливая поликлиника", на эти цели были выделены 15 миллионов рублей из областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в обновленном медучреждении прием ведут 30 врачей по 19 специальностям, обслуживая по 600-650 человек в смену.
Артамонов отметил, что в поликлинике создана новая модель регистратуры, а также осуществлена организация доступной среды. В процессе ремонта были учтены пожелания пациентов. Изменились рабочие места регистраторов, ведение документации теперь осуществляется в электронном виде, а это значит, что и время ожидания у стойки регистратора для пациента займет всего несколько минут.
"Это большой шаг вперед. Таким и должно быть учреждение здравоохранения – удобным, светлым, уютным. Мы стремимся к тому, чтобы все поликлиники в регионе были такими же. Кроме того, будем открывать новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врача общей практики. У нас большие планы в сфере здравоохранения, и деньги на их реализацию уже выделяются", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЗдоровье - Общество
 
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