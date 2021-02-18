https://ria.ru/20210218/razgovor-1598048621.html

Путин и Эрдоган обсудили проекты в энергетике и ситуацию в Ливии

Путин и Эрдоган обсудили проекты в энергетике и ситуацию в Ливии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:35

2021-02-18T16:35

2021-02-18T16:35

россия

владимир путин

ливия

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля."С обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов – осуществление крупных совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили также ситуацию в Ливии."Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов в конце декабря.Новым главой Президентского совета по итогам проведенного голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Его заместителями в Президентском совете стали Муса аль-Куни и Абдалла Хуссейн аль-Лафи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.Согласно процедуре утверждения переходной власти, новому правительству еще предстоит заручиться доверием Палаты представителей (парламента Ливии), заседающей на востоке страны. До передачи полномочий членам нового президентского совета Файез Саррадж и его заместители продолжают возглавлять ПНС.В Ливии продолжается противостояние между ПНС Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.

https://ria.ru/20210215/liviya-1597225002.html

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россия, владимир путин, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире