Путин и Эрдоган обсудили проекты в энергетике и ситуацию в Ливии
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнули настрой на осуществление крупных совместных проектов в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон подчёркнут настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодных российско-турецких связей в различных областях. В числе приоритетов – осуществление крупных совместных проектов в энергетике", - говорится в сообщении.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили также ситуацию в Ливии.
"Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии для обеспечения долгосрочной нормализации в этой стране", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая будет руководить страной до проведения всеобщих выборов в конце декабря.
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Новым главой Президентского совета по итогам проведенного голосования по спискам был избран бывший посол Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в Греции Мухаммад Менфи. Его заместителями в Президентском совете стали Муса аль-Куни и Абдалла Хуссейн аль-Лафи. Главой переходного правительства избран ливийский бизнесмен и политик Абдельхамид Дбейба.
Согласно процедуре утверждения переходной власти, новому правительству еще предстоит заручиться доверием Палаты представителей (парламента Ливии), заседающей на востоке страны. До передачи полномочий членам нового президентского совета Файез Саррадж и его заместители продолжают возглавлять ПНС.
В Ливии продолжается противостояние между ПНС Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.