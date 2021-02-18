https://ria.ru/20210218/raketa-1597946753.html

Первый коммерческий пуск "Ангары" перенесли из-за неготовности спутника

Первый коммерческий пуск "Ангары" перенесли из-за неготовности спутника

Первый коммерческий пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:05

2021-02-18T09:05

2021-02-18T09:06

россия

алексей варочко

космос - риа наука

ангара (ракета)

южная корея

гкнпц имени м. в. хруничева

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первый коммерческий пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не исключено, что он не состоится, тогда ракете будет найдено другое применение, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.По его словам, если по каким-то причинам контракт не будет исполнен южнокорейской стороной, ракета остается у Центра Хруничева и ей будет найдено иное применение.Контракт на запуск KOMPSAT-6 на "Ангаре-1.2" был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020 году. Затем было объявлено о его переносе на 2021 год.

https://ria.ru/20210218/angara-1597937571.html

россия

южная корея

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россия, алексей варочко, космос - риа наука, ангара (ракета), южная корея, гкнпц имени м. в. хруничева