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Первый коммерческий пуск "Ангары" перенесли из-за неготовности спутника
Первый коммерческий пуск "Ангары" перенесли из-за неготовности спутника
Первый коммерческий пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T09:05
2021-02-18T09:06
россия
алексей варочко
космос - риа наука
ангара (ракета)
южная корея
гкнпц имени м. в. хруничева
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первый коммерческий пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не исключено, что он не состоится, тогда ракете будет найдено другое применение, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.По его словам, если по каким-то причинам контракт не будет исполнен южнокорейской стороной, ракета остается у Центра Хруничева и ей будет найдено иное применение.Контракт на запуск KOMPSAT-6 на "Ангаре-1.2" был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020 году. Затем было объявлено о его переносе на 2021 год.
https://ria.ru/20210218/angara-1597937571.html
россия
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россия, алексей варочко, космос - риа наука, ангара (ракета), южная корея, гкнпц имени м. в. хруничева

Первый коммерческий пуск "Ангары" перенесли из-за неготовности спутника

09:05 18.02.2021 (обновлено: 09:06 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Андрей Красильников
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первый коммерческий пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не исключено, что он не состоится, тогда ракете будет найдено другое применение, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.
"С нашей стороны ведется изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года", - сказал Варочко.
По его словам, если по каким-то причинам контракт не будет исполнен южнокорейской стороной, ракета остается у Центра Хруничева и ей будет найдено иное применение.
Контракт на запуск KOMPSAT-6 на "Ангаре-1.2" был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020 году. Затем было объявлено о его переносе на 2021 год.
Ракета Ангара-А5 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Производитель рассказал о спросе на ракету "Ангара"
 
РоссияАлексей ВарочкоКосмос - РИА НаукаАнгара (ракета)Южная КореяГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
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