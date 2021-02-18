Первый коммерческий пуск "Ангары" перенесли из-за неготовности спутника
09:05 18.02.2021 (обновлено: 09:06 18.02.2021)
© РИА Новости / Андрей КрасильниковМакет ракеты-носителя "Ангара 1.2" на выставке в рамках МАКС-2019
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Первый коммерческий пуск легкой ракеты "Ангара-1.2" с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесен на 2022 год по причине неготовности космического аппарата, не исключено, что он не состоится, тогда ракете будет найдено другое применение, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева (производитель "Ангары") Алексей Варочко.
"С нашей стороны ведется изготовление ракеты-носителя. Южнокорейские партнеры из-за неготовности аппарата в связи с пандемией снова попросили нас сдвинуть пуск, использовав свою третью возможность переноса старта без штрафных санкций. Сейчас пуск намечен на II квартал 2022 года", - сказал Варочко.
По его словам, если по каким-то причинам контракт не будет исполнен южнокорейской стороной, ракета остается у Центра Хруничева и ей будет найдено иное применение.
Контракт на запуск KOMPSAT-6 на "Ангаре-1.2" был заключен в 2016 году. Изначально планировалось, что пуск состоится в 2020 году. Затем было объявлено о его переносе на 2021 год.